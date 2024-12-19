ZARP Stablecoin 價格 (ZARP)
今天 ZARP Stablecoin (ZARP) 的實時價格爲 0.054119 USD。目前其市值爲 $ 3.32M USD。ZARP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZARP Stablecoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 40.44K USD
- ZARP Stablecoin 當天價格變化爲 +0.11%
- 其循環供應量爲 61.53M USD
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今天內，ZARP Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，ZARP Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005762482。
在過去60天內，ZARP Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0042166872。
在過去90天內，ZARP Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000256392264662716。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.11%
|30天
|$ -0.0005762482
|-1.06%
|60天
|$ +0.0042166872
|+7.79%
|90天
|$ +0.000256392264662716
|+0.48%
ZARP Stablecoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.30%
+0.11%
-2.54%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.
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|1 ZARP 兌換 AUD
A$0.08604921
|1 ZARP 兌換 GBP
￡0.04275401
|1 ZARP 兌換 EUR
€0.05195424
|1 ZARP 兌換 USD
$0.054119
|1 ZARP 兌換 MYR
RM0.2435355
|1 ZARP 兌換 TRY
₺1.89903571
|1 ZARP 兌換 JPY
¥8.5129187
|1 ZARP 兌換 RUB
₽5.57317462
|1 ZARP 兌換 INR
₹4.60498571
|1 ZARP 兌換 IDR
Rp887.19657936
|1 ZARP 兌換 PHP
₱3.19572695
|1 ZARP 兌換 EGP
￡E.2.7546571
|1 ZARP 兌換 BRL
R$0.33391423
|1 ZARP 兌換 CAD
C$0.07739017
|1 ZARP 兌換 BDT
৳6.46776169
|1 ZARP 兌換 NGN
₦84.03544201
|1 ZARP 兌換 UAH
₴2.27191562
|1 ZARP 兌換 VES
Bs2.70595
|1 ZARP 兌換 PKR
Rs15.06185889
|1 ZARP 兌換 KZT
₸28.39353335
|1 ZARP 兌換 THB
฿1.86981145
|1 ZARP 兌換 TWD
NT$1.76644416
|1 ZARP 兌換 CHF
Fr0.04816591
|1 ZARP 兌換 HKD
HK$0.42050463
|1 ZARP 兌換 MAD
.د.م0.54281357