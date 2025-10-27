ZARO Coin（ZARO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00102107 $ 0.00102107 $ 0.00102107 24H最低價 $ 0.00107724 $ 0.00107724 $ 0.00107724 24H最高價 24H最低價 $ 0.00102107$ 0.00102107 $ 0.00102107 24H最高價 $ 0.00107724$ 0.00107724 $ 0.00107724 歷史最高 $ 0.00144053$ 0.00144053 $ 0.00144053 最低價 $ 0.00025487$ 0.00025487 $ 0.00025487 漲跌幅（1H） +0.39% 漲跌幅（1D） +2.37% 漲跌幅（7D） +5.68% 漲跌幅（7D） +5.68%

ZARO Coin（ZARO）目前實時價格為 $0.00105003。過去 24 小時內，ZARO 的交易價格在 $ 0.00102107 至 $ 0.00107724 之間波動，市場活躍度顯著。ZARO 的歷史最高價為 $ 0.00144053，歷史最低價為 $ 0.00025487。

從短期表現來看，ZARO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.39%，過去 24 小時內變動為 +2.37%，過去 7 天內累計變動為 +5.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ZARO Coin（ZARO）市場資訊

市值 $ 739.86K$ 739.86K $ 739.86K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 流通量 704.87M 704.87M 704.87M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZARO Coin 的目前市值為 $ 739.86K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZARO 的流通量為 704.87M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.05M。