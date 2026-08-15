YZY 今日價格

YZY (YZY) 今日實時價格為 $ 0.292214，過去 24 小時內變化了 0.44%。目前 YZY 兌 USD 的匯率為 $ 0.292214 每 YZY。

YZY 目前市值在 $ 87,419,549 排名第 #-，流通供應量為 298.96M YZY。過去 24 小時內，YZY 的交易價格在 $ 0.291137（低點）和 $ 0.297005（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.95，而歷史最低價為 $ 0.188434。

短期表現方面，YZY 在過去一小時內波動了 -0.70%，過去7 天內波動了 -1.22%。過去一天，總交易量達到 $ 125.50K。

YZY（YZY）市場資訊

市值 $ 87.42M$ 87.42M $ 87.42M 成交量（24H） $ 125.50K$ 125.50K $ 125.50K 完全稀釋市值 $ 292.41M$ 292.41M $ 292.41M 流通量 298.96M 298.96M 298.96M 總供應量 999,999,427.831145 999,999,427.831145 999,999,427.831145

YZY 的目前市值為 $ 87.42M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 125.50K。YZY 的流通量為 298.96M，總供應量是 999999427.831145，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 292.41M。