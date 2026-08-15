Yuzu USD 今日價格

Yuzu USD (YZUSD) 今日實時價格為 $ 0.999106，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 YZUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.999106 每 YZUSD。

Yuzu USD 目前市值在 $ 50,893,449 排名第 #-，流通供應量為 50.94M YZUSD。過去 24 小時內，YZUSD 的交易價格在 $ 0.998694（低點）和 $ 0.999327（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.005，而歷史最低價為 $ 0.936327。

短期表現方面，YZUSD 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 $ 57.77K。

Yuzu USD（YZUSD）市場資訊

市值 $ 50.89M$ 50.89M $ 50.89M 成交量（24H） $ 57.77K$ 57.77K $ 57.77K 完全稀釋市值 $ 50.89M$ 50.89M $ 50.89M 流通量 50.94M 50.94M 50.94M 總供應量 50,939,270.65917943 50,939,270.65917943 50,939,270.65917943

Yuzu USD 的目前市值為 $ 50.89M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 57.77K。YZUSD 的流通量為 50.94M，總供應量是 50939270.65917943，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 50.89M。