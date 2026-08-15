Yuzu Protection Pool 今日價格

Yuzu Protection Pool (YZPP) 今日實時價格為 $ 1.17，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 YZPP 兌 USD 的匯率為 $ 1.17 每 YZPP。

Yuzu Protection Pool 目前市值在 $ 3,707,024 排名第 #-，流通供應量為 3.85M YZPP。過去 24 小時內，YZPP 的交易價格在 $ 1.17（低點）和 $ 1.17（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.17，而歷史最低價為 $ 0.917148。

短期表現方面，YZPP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.90%。過去一天，總交易量達到 $ 32.20K。

Yuzu Protection Pool（YZPP）市場資訊

市值 $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M 成交量（24H） $ 32.20K$ 32.20K $ 32.20K 完全稀釋市值 $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M 流通量 3.85M 3.85M 3.85M 總供應量 3,850,795.63059708 3,850,795.63059708 3,850,795.63059708

Yuzu Protection Pool 的目前市值為 $ 3.71M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 32.20K。YZPP 的流通量為 3.85M，總供應量是 3850795.63059708，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.71M。