YUSD Stablecoin 圖標

YUSD Stablecoin 價格 (YUSD)

USD

YUSD Stablecoin (YUSD) 實時價格圖表

$0.994982
$0.994982$0.994982
+0.40%(1D)

今天 YUSD Stablecoin (YUSD) 的價格

今天 YUSD Stablecoin (YUSD) 的實時價格爲 0.994982 USD。目前其市值爲 $ 11.80M USD。YUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YUSD Stablecoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.46K USD
- YUSD Stablecoin 當天價格變化爲 +0.47%
- 其循環供應量爲 11.86M USD

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YUSD Stablecoin (YUSD) 價格表現 USD

今天內，YUSD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00464046
在過去30天內，YUSD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0028153015
在過去60天內，YUSD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0024297460
在過去90天內，YUSD Stablecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013772373343189

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00464046+0.47%
30天$ +0.0028153015+0.28%
60天$ +0.0024297460+0.24%
90天$ +0.0013772373343189+0.14%

YUSD Stablecoin (YUSD) 價格分析

YUSD Stablecoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.985547
$ 0.985547$ 0.985547

$ 0.999903
$ 0.999903$ 0.999903

$ 4.17
$ 4.17$ 4.17

+0.10%

+0.47%

+0.33%

YUSD Stablecoin (YUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 11.80M
$ 11.80M$ 11.80M

$ 16.46K
$ 16.46K$ 16.46K

11.86M
11.86M 11.86M

什麼是YUSD Stablecoin (YUSD)

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YUSD Stablecoin (YUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 YUSD Stablecoin (YUSD) 的其他問題

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YUSD 兌換爲當地貨幣

1 YUSD 兌換 AUD
A$1.58202138
1 YUSD 兌換 GBP
0.78603578
1 YUSD 兌換 EUR
0.95518272
1 YUSD 兌換 USD
$0.994982
1 YUSD 兌換 MYR
RM4.477419
1 YUSD 兌換 TRY
34.91391838
1 YUSD 兌換 JPY
¥156.5106686
1 YUSD 兌換 RUB
102.46324636
1 YUSD 兌換 INR
84.66301838
1 YUSD 兌換 IDR
Rp16,311.17771808
1 YUSD 兌換 PHP
58.7536871
1 YUSD 兌換 EGP
￡E.50.6445838
1 YUSD 兌換 BRL
R$6.13903894
1 YUSD 兌換 CAD
C$1.42282426
1 YUSD 兌換 BDT
118.91029882
1 YUSD 兌換 NGN
1,544.99809978
1 YUSD 兌換 UAH
41.76934436
1 YUSD 兌換 VES
Bs49.7491
1 YUSD 兌換 PKR
Rs276.91344042
1 YUSD 兌換 KZT
522.0173063
1 YUSD 兌換 THB
฿34.3766281
1 YUSD 兌換 TWD
NT$32.47621248
1 YUSD 兌換 CHF
Fr0.88553398
1 YUSD 兌換 HKD
HK$7.73101014
1 YUSD 兌換 MAD
.د.م9.97966946