Yup 圖標

Yup 價格 (YUP)

USD

Yup (YUP) 實時價格圖表

$0.0123426
$0.0123426$0.0123426
-1.30%(1D)

今天 Yup (YUP) 的價格

今天 Yup (YUP) 的實時價格爲 0.0123426 USD。目前其市值爲 $ 541.73K USD。YUP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yup 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.22K USD
- Yup 當天價格變化爲 -1.31%
- 其循環供應量爲 43.82M USD

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Yup (YUP) 價格表現 USD

今天內，Yup 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00016442930613237
在過去30天內，Yup 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0068115427
在過去60天內，Yup 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0065755781
在過去90天內，Yup 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.015559320010171645

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00016442930613237-1.31%
30天$ -0.0068115427-55.18%
60天$ -0.0065755781-53.27%
90天$ -0.015559320010171645-55.76%

Yup (YUP) 價格分析

Yup 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01204089
$ 0.01204089$ 0.01204089

$ 0.01302111
$ 0.01302111$ 0.01302111

$ 15.55
$ 15.55$ 15.55

+0.39%

-1.31%

+9.41%

Yup (YUP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 541.73K
$ 541.73K$ 541.73K

$ 3.22K
$ 3.22K$ 3.22K

43.82M
43.82M 43.82M

什麼是Yup (YUP)

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Yup (YUP) 資源

官網

大家還在問：關於 Yup (YUP) 的其他問題

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YUP 兌換爲當地貨幣

1 YUP 兌換 AUD
A$0.019624734
1 YUP 兌換 GBP
0.009750654
1 YUP 兌換 EUR
0.011848896
1 YUP 兌換 USD
$0.0123426
1 YUP 兌換 MYR
RM0.0555417
1 YUP 兌換 TRY
0.433101834
1 YUP 兌換 JPY
¥1.944823482
1 YUP 兌換 RUB
1.277335674
1 YUP 兌換 INR
1.050602112
1 YUP 兌換 IDR
Rp202.337672544
1 YUP 兌換 PHP
0.7282134
1 YUP 兌換 EGP
￡E.0.628361766
1 YUP 兌換 BRL
R$0.075783564
1 YUP 兌換 CAD
C$0.017649918
1 YUP 兌換 BDT
1.475064126
1 YUP 兌換 NGN
19.165465854
1 YUP 兌換 UAH
0.518142348
1 YUP 兌換 VES
Bs0.61713
1 YUP 兌換 PKR
Rs3.435069006
1 YUP 兌換 KZT
6.47554509
1 YUP 兌換 THB
฿0.426560256
1 YUP 兌換 TWD
NT$0.402739038
1 YUP 兌換 CHF
Fr0.010984914
1 YUP 兌換 HKD
HK$0.095902002
1 YUP 兌換 MAD
.د.م0.123796278