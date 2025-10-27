Yunai by Virtuals（YUNAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00349895 $ 0.00349895 $ 0.00349895 24H最低價 $ 0.00474547 $ 0.00474547 $ 0.00474547 24H最高價 24H最低價 $ 0.00349895$ 0.00349895 $ 0.00349895 24H最高價 $ 0.00474547$ 0.00474547 $ 0.00474547 歷史最高 $ 0.00559535$ 0.00559535 $ 0.00559535 最低價 $ 0.00164325$ 0.00164325 $ 0.00164325 漲跌幅（1H） +2.58% 漲跌幅（1D） +6.66% 漲跌幅（7D） +55.08% 漲跌幅（7D） +55.08%

Yunai by Virtuals（YUNAI）目前實時價格為 $0.00379607。過去 24 小時內，YUNAI 的交易價格在 $ 0.00349895 至 $ 0.00474547 之間波動，市場活躍度顯著。YUNAI 的歷史最高價為 $ 0.00559535，歷史最低價為 $ 0.00164325。

從短期表現來看，YUNAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.58%，過去 24 小時內變動為 +6.66%，過去 7 天內累計變動為 +55.08%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Yunai by Virtuals（YUNAI）市場資訊

市值 $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Yunai by Virtuals 的目前市值為 $ 3.81M, 它過去 24 小時的交易量為 --。YUNAI 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.81M。