Yuku AI 價格 (YUKU)
今天 Yuku AI (YUKU) 的實時價格爲 0.00568251 USD。目前其市值爲 $ 1.44M USD。YUKU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yuku AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Yuku AI 當天價格變化爲 +9.06%
- 其循環供應量爲 252.31M USD
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今天內，Yuku AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00047199。
在過去30天內，Yuku AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002351183。
在過去60天內，Yuku AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Yuku AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00047199
|+9.06%
|30天
|$ -0.0002351183
|-4.13%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Yuku AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.05%
+9.06%
-4.76%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.
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|1 YUKU 兌換 VND
₫149.53525065
|1 YUKU 兌換 AUD
A$0.0087510654
|1 YUKU 兌換 GBP
￡0.0041482323
|1 YUKU 兌換 EUR
€0.0049437837
|1 YUKU 兌換 USD
$0.00568251
|1 YUKU 兌換 MYR
RM0.0240938424
|1 YUKU 兌換 TRY
₺0.2223566163
|1 YUKU 兌換 JPY
¥0.817713189
|1 YUKU 兌換 RUB
₽0.4487478147
|1 YUKU 兌換 INR
₹0.486991107
|1 YUKU 兌換 IDR
Rp93.1558867344
|1 YUKU 兌換 KRW
₩7.8271460991
|1 YUKU 兌換 PHP
₱0.316515807
|1 YUKU 兌換 EGP
￡E.0.2821934466
|1 YUKU 兌換 BRL
R$0.0319925313
|1 YUKU 兌換 CAD
C$0.0077850387
|1 YUKU 兌換 BDT
৳0.6946300224
|1 YUKU 兌換 NGN
₦8.9912650977
|1 YUKU 兌換 UAH
₴0.2361082905
|1 YUKU 兌換 VES
Bs0.54552096
|1 YUKU 兌換 PKR
Rs1.5984332379
|1 YUKU 兌換 KZT
₸2.9110930479
|1 YUKU 兌換 THB
฿0.1854771264
|1 YUKU 兌換 TWD
NT$0.1704753
|1 YUKU 兌換 AED
د.إ0.0208548117
|1 YUKU 兌換 CHF
Fr0.0046596582
|1 YUKU 兌換 HKD
HK$0.0445508784
|1 YUKU 兌換 MAD
.د.م0.0522222669
|1 YUKU 兌換 MXN
$0.1092746673