Yuku AI 圖標

Yuku AI 價格 (YUKU)

USD

Yuku AI (YUKU) 實時價格圖表

$0.00567398
$0.00567398$0.00567398
+8.80%(1D)

今天 Yuku AI (YUKU) 的價格

今天 Yuku AI (YUKU) 的實時價格爲 0.00568251 USD。目前其市值爲 $ 1.44M USD。YUKU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yuku AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Yuku AI 當天價格變化爲 +9.06%
- 其循環供應量爲 252.31M USD

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Yuku AI (YUKU) 價格表現 USD

今天內，Yuku AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00047199
在過去30天內，Yuku AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002351183
在過去60天內，Yuku AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Yuku AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00047199+9.06%
30天$ -0.0002351183-4.13%
60天$ 0--
90天$ 0--

Yuku AI (YUKU) 價格分析

Yuku AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0031116
$ 0.0031116$ 0.0031116

$ 0.00576558
$ 0.00576558$ 0.00576558

$ 0.00705006
$ 0.00705006$ 0.00705006

+1.05%

+9.06%

-4.76%

Yuku AI (YUKU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.44M
$ 1.44M$ 1.44M

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252.31M
252.31M 252.31M

什麼是Yuku AI (YUKU)

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

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Yuku AI (YUKU) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Yuku AI (YUKU) 的其他問題

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YUKU 兌換爲當地貨幣

1 YUKU 兌換 VND
149.53525065
1 YUKU 兌換 AUD
A$0.0087510654
1 YUKU 兌換 GBP
0.0041482323
1 YUKU 兌換 EUR
0.0049437837
1 YUKU 兌換 USD
$0.00568251
1 YUKU 兌換 MYR
RM0.0240938424
1 YUKU 兌換 TRY
0.2223566163
1 YUKU 兌換 JPY
¥0.817713189
1 YUKU 兌換 RUB
0.4487478147
1 YUKU 兌換 INR
0.486991107
1 YUKU 兌換 IDR
Rp93.1558867344
1 YUKU 兌換 KRW
7.8271460991
1 YUKU 兌換 PHP
0.316515807
1 YUKU 兌換 EGP
￡E.0.2821934466
1 YUKU 兌換 BRL
R$0.0319925313
1 YUKU 兌換 CAD
C$0.0077850387
1 YUKU 兌換 BDT
0.6946300224
1 YUKU 兌換 NGN
8.9912650977
1 YUKU 兌換 UAH
0.2361082905
1 YUKU 兌換 VES
Bs0.54552096
1 YUKU 兌換 PKR
Rs1.5984332379
1 YUKU 兌換 KZT
2.9110930479
1 YUKU 兌換 THB
฿0.1854771264
1 YUKU 兌換 TWD
NT$0.1704753
1 YUKU 兌換 AED
د.إ0.0208548117
1 YUKU 兌換 CHF
Fr0.0046596582
1 YUKU 兌換 HKD
HK$0.0445508784
1 YUKU 兌換 MAD
.د.م0.0522222669
1 YUKU 兌換 MXN
$0.1092746673