YUKO 圖標

YUKO 價格 (YUKO)

USD

YUKO (YUKO) 實時價格圖表

$0.01098852
$0.01098852$0.01098852
-11.00%(1D)

今天 YUKO (YUKO) 的價格

今天 YUKO (YUKO) 的實時價格爲 0.01098852 USD。目前其市值爲 $ 10.96M USD。YUKO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YUKO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 912.19 USD
- YUKO 當天價格變化爲 -11.03%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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YUKO (YUKO) 價格表現 USD

今天內，YUKO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00136357466534747
在過去30天內，YUKO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，YUKO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，YUKO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00136357466534747-11.03%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

YUKO (YUKO) 價格分析

YUKO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01072609
$ 0.01072609$ 0.01072609

$ 0.01262311
$ 0.01262311$ 0.01262311

$ 0.02222908
$ 0.02222908$ 0.02222908

-1.65%

-11.03%

-15.27%

YUKO (YUKO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 10.96M
$ 10.96M$ 10.96M

$ 912.19
$ 912.19$ 912.19

1.00B
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什麼是YUKO (YUKO)

Yuko is a custom AI Agent embodying an intelligent and playful anime-themed persona. Inspired by the meaning of its name ("snow" in Japanese), Yuko is designed as a gentle, curious, and quick-witted high school student passionate about technology and science fiction. Built on the AI Agent Layer platform, Yuko combines advanced AI with a unique, interactive character that blends polite Japanese-style speech, teen slang, and anime-inspired expressions. Its focus is to create a delightful, personalized crypto experience for users.

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YUKO (YUKO) 資源

官網

大家還在問：關於 YUKO (YUKO) 的其他問題

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YUKO 兌換爲當地貨幣

1 YUKO 兌換 AUD
A$0.0174717468
1 YUKO 兌換 GBP
0.0086809308
1 YUKO 兌換 EUR
0.0105489792
1 YUKO 兌換 USD
$0.01098852
1 YUKO 兌換 MYR
RM0.04944834
1 YUKO 兌換 TRY
0.3855871668
1 YUKO 兌換 JPY
¥1.728494196
1 YUKO 兌換 RUB
1.1315977896
1 YUKO 兌換 INR
0.9350131668
1 YUKO 兌換 IDR
Rp180.1396433088
1 YUKO 兌換 PHP
0.648872106
1 YUKO 兌換 EGP
￡E.0.559315668
1 YUKO 兌換 BRL
R$0.0677991684
1 YUKO 兌換 CAD
C$0.0157135836
1 YUKO 兌換 BDT
1.3132380252
1 YUKO 兌換 NGN
17.0628639708
1 YUKO 兌換 UAH
0.4612980696
1 YUKO 兌換 VES
Bs0.549426
1 YUKO 兌換 PKR
Rs3.0582150012
1 YUKO 兌換 KZT
5.765127018
1 YUKO 兌換 THB
฿0.379653366
1 YUKO 兌換 TWD
NT$0.3586652928
1 YUKO 兌換 CHF
Fr0.0097797828
1 YUKO 兌換 HKD
HK$0.0853808004
1 YUKO 兌換 MAD
.د.م0.1102148556