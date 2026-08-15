Yuki Grok Companion 今日價格

Yuki Grok Companion (YUKI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.32%。目前 YUKI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YUKI。

Yuki Grok Companion 目前市值在 $ 16,744.18 排名第 #-，流通供應量為 999.74M YUKI。過去 24 小時內，YUKI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，YUKI 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 +5.44%。過去一天，總交易量達到 --。

Yuki Grok Companion（YUKI）市場資訊

市值 $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K 流通量 999.74M 999.74M 999.74M 總供應量 999,743,508.379404 999,743,508.379404 999,743,508.379404

Yuki Grok Companion 的目前市值為 $ 16.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YUKI 的流通量為 999.74M，總供應量是 999743508.379404，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.74K。