yuki 今日價格

yuki (YUKI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.29%。目前 YUKI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YUKI。

yuki 目前市值在 $ 32,773 排名第 #-，流通供應量為 774.95M YUKI。過去 24 小時內，YUKI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，YUKI 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +15.25%。過去一天，總交易量達到 --。

yuki（YUKI）市場資訊

市值 $ 32.77K$ 32.77K $ 32.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 42.29K$ 42.29K $ 42.29K 流通量 774.95M 774.95M 774.95M 總供應量 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

yuki 的目前市值為 $ 32.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YUKI 的流通量為 774.95M，總供應量是 900000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.29K。