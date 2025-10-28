Yucky（YUCKY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00004127 $ 0.00004127 $ 0.00004127 24H最低價 $ 0.00004368 $ 0.00004368 $ 0.00004368 24H最高價 24H最低價 $ 0.00004127$ 0.00004127 $ 0.00004127 24H最高價 $ 0.00004368$ 0.00004368 $ 0.00004368 歷史最高 $ 0.00041464$ 0.00041464 $ 0.00041464 最低價 $ 0.00003324$ 0.00003324 $ 0.00003324 漲跌幅（1H） +0.33% 漲跌幅（1D） -1.54% 漲跌幅（7D） +15.62% 漲跌幅（7D） +15.62%

Yucky（YUCKY）目前實時價格為 $0.00004179。過去 24 小時內，YUCKY 的交易價格在 $ 0.00004127 至 $ 0.00004368 之間波動，市場活躍度顯著。YUCKY 的歷史最高價為 $ 0.00041464，歷史最低價為 $ 0.00003324。

從短期表現來看，YUCKY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.33%，過去 24 小時內變動為 -1.54%，過去 7 天內累計變動為 +15.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Yucky（YUCKY）市場資訊

市值 $ 42.06K$ 42.06K $ 42.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 42.06K$ 42.06K $ 42.06K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 總供應量 999,954,466.30313 999,954,466.30313 999,954,466.30313

Yucky 的目前市值為 $ 42.06K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YUCKY 的流通量為 999.95M，總供應量是 999954466.30313，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.06K。