YU 圖標

YU 價格 (YU)

USD

YU (YU) 實時價格圖表

$0.998959
$0.998959$0.998959
-0.10%(1D)

今天 YU (YU) 的價格

今天 YU (YU) 的實時價格爲 0.999051 USD。目前其市值爲 $ 37.97M USD。YU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YU 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- YU 當天價格變化爲 -0.11%
- 其循環供應量爲 38.01M USD

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YU (YU) 價格表現 USD

今天內，YU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011494099312212
在過去30天內，YU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，YU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，YU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0011494099312212-0.11%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

YU (YU) 價格分析

YU 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.998955
$ 0.998955$ 0.998955

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

--

-0.11%

-0.12%

YU (YU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 37.97M
$ 37.97M$ 37.97M

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38.01M
38.01M 38.01M

什麼是YU (YU)

$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs. Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.

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YU (YU) 資源

白皮書
官網

YU（YU）代幣經濟

了解 YU（YU）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 YU 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 YU (YU) 的其他問題

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YU 兌換爲當地貨幣

1 YU 兌換 VND
26,290.027065
1 YU 兌換 AUD
A$1.52854803
1 YU 兌換 GBP
0.72930723
1 YU 兌換 EUR
0.85918386
1 YU 兌換 USD
$0.999051
1 YU 兌換 MYR
RM4.23597624
1 YU 兌換 TRY
39.34262838
1 YU 兌換 JPY
¥144.80245194
1 YU 兌換 RUB
78.6253137
1 YU 兌換 INR
86.22809181
1 YU 兌換 IDR
Rp16,377.88262544
1 YU 兌換 KRW
1,368.56000286
1 YU 兌換 PHP
56.79604935
1 YU 兌換 EGP
￡E.50.07243612
1 YU 兌換 BRL
R$5.46480897
1 YU 兌換 CAD
C$1.34871885
1 YU 兌換 BDT
122.12399424
1 YU 兌換 NGN
1,544.12323509
1 YU 兌換 UAH
41.49058803
1 YU 兌換 VES
Bs101.903202
1 YU 兌換 PKR
Rs282.9312432
1 YU 兌換 KZT
512.06359005
1 YU 兌換 THB
฿32.50911954
1 YU 兌換 TWD
NT$29.54193807
1 YU 兌換 AED
د.إ3.66651717
1 YU 兌換 CHF
Fr0.80923131
1 YU 兌換 HKD
HK$7.83255984
1 YU 兌換 MAD
.د.م9.0913641
1 YU 兌換 MXN
$18.91203543