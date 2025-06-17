YU 價格 (YU)
今天 YU (YU) 的實時價格爲 0.999051 USD。目前其市值爲 $ 37.97M USD。YU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YU 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- YU 當天價格變化爲 -0.11%
- 其循環供應量爲 38.01M USD
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今天內，YU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011494099312212。
在過去30天內，YU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，YU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，YU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0011494099312212
|-0.11%
|30天
|$ 0
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|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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YU 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-0.11%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$YU is part of Yala, a native Bitcoin liquidity protocol that channels BTC into yield opportunities across DeFi and RWAs. Bitcoin holders unlock capital through self-custodial, liquidation-free borrowing by minting $YU, a BTC-backed liquidity asset (stablecoin). In this process, they pay a stability fee directly to $YU depositors, effectively exchanging BTC-backed exposure for portable, capital-efficient liquidity and access to yield without giving up ownership. Yala’s SmartVault module manages system risk and ensures efficient yield distribution.
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|1 YU 兌換 VND
₫26,290.027065
|1 YU 兌換 AUD
A$1.52854803
|1 YU 兌換 GBP
￡0.72930723
|1 YU 兌換 EUR
€0.85918386
|1 YU 兌換 USD
$0.999051
|1 YU 兌換 MYR
RM4.23597624
|1 YU 兌換 TRY
₺39.34262838
|1 YU 兌換 JPY
¥144.80245194
|1 YU 兌換 RUB
₽78.6253137
|1 YU 兌換 INR
₹86.22809181
|1 YU 兌換 IDR
Rp16,377.88262544
|1 YU 兌換 KRW
₩1,368.56000286
|1 YU 兌換 PHP
₱56.79604935
|1 YU 兌換 EGP
￡E.50.07243612
|1 YU 兌換 BRL
R$5.46480897
|1 YU 兌換 CAD
C$1.34871885
|1 YU 兌換 BDT
৳122.12399424
|1 YU 兌換 NGN
₦1,544.12323509
|1 YU 兌換 UAH
₴41.49058803
|1 YU 兌換 VES
Bs101.903202
|1 YU 兌換 PKR
Rs282.9312432
|1 YU 兌換 KZT
₸512.06359005
|1 YU 兌換 THB
฿32.50911954
|1 YU 兌換 TWD
NT$29.54193807
|1 YU 兌換 AED
د.إ3.66651717
|1 YU 兌換 CHF
Fr0.80923131
|1 YU 兌換 HKD
HK$7.83255984
|1 YU 兌換 MAD
.د.م9.0913641
|1 YU 兌換 MXN
$18.91203543