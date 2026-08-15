your hood 今日價格

your hood (UHOOD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 UHOOD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UHOOD。

your hood 目前市值在 $ 9,666.55 排名第 #-，流通供應量為 968.15M UHOOD。過去 24 小時內，UHOOD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00107978，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UHOOD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -7.97%。過去一天，總交易量達到 --。

your hood（UHOOD）市場資訊

市值 $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K 流通量 968.15M 968.15M 968.15M 總供應量 968,150,316.723112 968,150,316.723112 968,150,316.723112

your hood 的目前市值為 $ 9.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UHOOD 的流通量為 968.15M，總供應量是 968150316.723112，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.98K。