YOUR AI（YOURAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.53518$ 0.53518 $ 0.53518 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.87% 漲跌幅（1D） +9.19% 漲跌幅（7D） +11.62% 漲跌幅（7D） +11.62%

YOUR AI（YOURAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，YOURAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。YOURAI 的歷史最高價為 $ 0.53518，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，YOURAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.87%，過去 24 小時內變動為 +9.19%，過去 7 天內累計變動為 +11.62%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

YOUR AI（YOURAI）市場資訊

市值 $ 21.70K$ 21.70K $ 21.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 470.62K$ 470.62K $ 470.62K 流通量 46.10M 46.10M 46.10M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

YOUR AI 的目前市值為 $ 21.70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YOURAI 的流通量為 46.10M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 470.62K。