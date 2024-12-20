Young Boys Fan Token 圖標

Young Boys Fan Token 價格 (YBO)

USD

Young Boys Fan Token (YBO) 實時價格圖表

$0.278741
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-10.10%(1D)

今天 Young Boys Fan Token (YBO) 的價格

今天 Young Boys Fan Token (YBO) 的實時價格爲 0.278741 USD。目前其市值爲 $ 319.11K USD。YBO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Young Boys Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 415.93 USD
- Young Boys Fan Token 當天價格變化爲 -10.17%
- 其循環供應量爲 1.15M USD

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Young Boys Fan Token (YBO) 價格表現 USD

今天內，Young Boys Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0315662160698285
在過去30天內，Young Boys Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0556382366
在過去60天內，Young Boys Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0065757510
在過去90天內，Young Boys Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.05691121520815205

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0315662160698285-10.17%
30天$ +0.0556382366+19.96%
60天$ +0.0065757510+2.36%
90天$ +0.05691121520815205+25.66%

Young Boys Fan Token (YBO) 價格分析

Young Boys Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.270792
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$ 0.310307
$ 0.310307$ 0.310307

$ 6.44
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-9.95%

-10.17%

-15.89%

Young Boys Fan Token (YBO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 319.11K
$ 319.11K$ 319.11K

$ 415.93
$ 415.93$ 415.93

1.15M
1.15M 1.15M

什麼是Young Boys Fan Token (YBO)

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Young Boys Fan Token (YBO) 資源

官網

大家還在問：關於 Young Boys Fan Token (YBO) 的其他問題

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YBO 兌換爲當地貨幣

1 YBO 兌換 AUD
A$0.44319819
1 YBO 兌換 GBP
0.22020539
1 YBO 兌換 EUR
0.26759136
1 YBO 兌換 USD
$0.278741
1 YBO 兌換 MYR
RM1.2543345
1 YBO 兌換 TRY
9.78102169
1 YBO 兌換 JPY
¥43.92121937
1 YBO 兌換 RUB
28.84690609
1 YBO 兌換 INR
23.72643392
1 YBO 兌換 IDR
Rp4,569.52385904
1 YBO 兌換 PHP
16.445719
1 YBO 兌換 EGP
￡E.14.19070431
1 YBO 兌換 BRL
R$1.71146974
1 YBO 兌換 CAD
C$0.39859963
1 YBO 兌換 BDT
33.31233691
1 YBO 兌換 NGN
432.82623739
1 YBO 兌換 UAH
11.70154718
1 YBO 兌換 VES
Bs13.93705
1 YBO 兌換 PKR
Rs77.57640771
1 YBO 兌換 KZT
146.24146565
1 YBO 兌換 THB
฿9.63328896
1 YBO 兌換 TWD
NT$9.09531883
1 YBO 兌換 CHF
Fr0.24807949
1 YBO 兌換 HKD
HK$2.16581757
1 YBO 兌換 MAD
.د.م2.79577223