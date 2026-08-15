Yorozu 今日價格

Yorozu (YORO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.38%。目前 YORO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YORO。

Yorozu 目前市值在 $ 16,580.83 排名第 #-，流通供應量為 946.16M YORO。過去 24 小時內，YORO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00286821，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，YORO 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -9.70%。過去一天，總交易量達到 --。

Yorozu（YORO）市場資訊

市值 $ 16.58K$ 16.58K $ 16.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K 流通量 946.16M 946.16M 946.16M 總供應量 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106

Yorozu 的目前市值為 $ 16.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YORO 的流通量為 946.16M，總供應量是 946159236.2321106，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.52K。