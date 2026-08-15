Yona 今日價格

Yona (YONA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.46%。目前 YONA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YONA。

Yona 目前市值在 $ 32,068 排名第 #-，流通供應量為 350.64M YONA。過去 24 小時內，YONA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01075549，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，YONA 在過去一小時內波動了 -0.15%，過去7 天內波動了 +4.32%。過去一天，總交易量達到 --。

Yona（YONA）市場資訊

市值 $ 32.07K$ 32.07K $ 32.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 91.46K$ 91.46K $ 91.46K 流通量 350.64M 350.64M 350.64M 總供應量 999,991,279.904064 999,991,279.904064 999,991,279.904064

Yona 的目前市值為 $ 32.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YONA 的流通量為 350.64M，總供應量是 999991279.904064，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 91.46K。