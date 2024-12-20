YodeSwap 價格 (YODE)
今天 YodeSwap (YODE) 的實時價格爲 0.01327116 USD。目前其市值爲 $ 109.39K USD。YODE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YodeSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 744.93 USD
- YodeSwap 當天價格變化爲 -11.12%
- 其循環供應量爲 8.24M USD
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今天內，YodeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00166144846050368。
在過去30天內，YodeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0090672320。
在過去60天內，YodeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0048244581。
在過去90天內，YodeSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.004249755671226883。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00166144846050368
|-11.12%
|30天
|$ -0.0090672320
|-68.32%
|60天
|$ -0.0048244581
|-36.35%
|90天
|$ +0.004249755671226883
|+47.11%
YodeSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.91%
-11.12%
-46.31%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Yodeswap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchanges (DEX) for the Dogechain Network.
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|1 YODE 兌換 AUD
A$0.0211011444
|1 YODE 兌換 GBP
￡0.0104842164
|1 YODE 兌換 EUR
€0.0127403136
|1 YODE 兌換 USD
$0.01327116
|1 YODE 兌換 MYR
RM0.05972022
|1 YODE 兌換 TRY
₺0.4656850044
|1 YODE 兌換 JPY
¥2.0911366812
|1 YODE 兌換 RUB
₽1.3734323484
|1 YODE 兌換 INR
₹1.1296411392
|1 YODE 兌換 IDR
Rp217.5599651904
|1 YODE 兌換 PHP
₱0.78299844
|1 YODE 兌換 EGP
￡E.0.6756347556
|1 YODE 兌換 BRL
R$0.0814849224
|1 YODE 兌換 CAD
C$0.0189777588
|1 YODE 兌換 BDT
৳1.5860363316
|1 YODE 兌換 NGN
₦20.6073245364
|1 YODE 兌換 UAH
₴0.5571232968
|1 YODE 兌換 VES
Bs0.663558
|1 YODE 兌換 PKR
Rs3.6934965396
|1 YODE 兌換 KZT
₸6.962714094
|1 YODE 兌換 THB
฿0.4586512896
|1 YODE 兌換 TWD
NT$0.4330379508
|1 YODE 兌換 CHF
Fr0.0118113324
|1 YODE 兌換 HKD
HK$0.1031169132
|1 YODE 兌換 MAD
.د.م0.1331097348