Yochi 今日價格

Yochi (YOCHI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.15%。目前 YOCHI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YOCHI。

Yochi 目前市值在 $ 1,537,242 排名第 #-，流通供應量為 192.20B YOCHI。過去 24 小時內，YOCHI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，YOCHI 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 +0.77%。過去一天，總交易量達到 --。

Yochi（YOCHI）市場資訊

市值 $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M 流通量 192.20B 192.20B 192.20B 總供應量 192,201,814,483.26538 192,201,814,483.26538 192,201,814,483.26538

Yochi 的目前市值為 $ 1.54M, 它過去 24 小時的交易量為 --。YOCHI 的流通量為 192.20B，總供應量是 192201814483.26538，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.54M。