Yo mama 今日價格

Yo mama (YOMAMA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.35%。目前 YOMAMA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YOMAMA。

Yo mama 目前市值在 $ 12,078.0 排名第 #-，流通供應量為 999.60M YOMAMA。過去 24 小時內，YOMAMA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00172407，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，YOMAMA 在過去一小時內波動了 -0.15%，過去7 天內波動了 -60.33%。過去一天，總交易量達到 --。

Yo mama（YOMAMA）市場資訊

市值 $ 12.08K$ 12.08K $ 12.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.08K$ 12.08K $ 12.08K 流通量 999.60M 999.60M 999.60M 總供應量 999,602,665.924766 999,602,665.924766 999,602,665.924766

Yo mama 的目前市值為 $ 12.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YOMAMA 的流通量為 999.60M，總供應量是 999602665.924766，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.08K。