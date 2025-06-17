YLD 圖標

YLD 價格 (YLD)

USD

YLD (YLD) 實時價格圖表

$0.00050965
$0.00050965$0.00050965
-19.90%(1D)

今天 YLD (YLD) 的價格

今天 YLD (YLD) 的實時價格爲 0.00050965 USD。目前其市值爲 $ 509.36K USD。YLD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YLD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- YLD 當天價格變化爲 -19.97%
- 其循環供應量爲 999.99M USD

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YLD (YLD) 價格表現 USD

今天內，YLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000127195971545133
在過去30天內，YLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，YLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，YLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000127195971545133-19.97%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

YLD (YLD) 價格分析

YLD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00050692
$ 0.00050692$ 0.00050692

$ 0.00074985
$ 0.00074985$ 0.00074985

$ 0.00306976
$ 0.00306976$ 0.00306976

+0.23%

-19.97%

-72.50%

YLD (YLD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 509.36K
$ 509.36K$ 509.36K

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999.99M
999.99M 999.99M

什麼是YLD (YLD)

yld.fun is a permissionless platform that pairs idle capital with on‑chain strategies, without giving up custody. Non‑custodial smart vaults: Deposits sit in Program‑Derived accounts owned by the depositor’s wallet. Strategy vaults from Quants: A Quant publishes the logic (lending, LP, hedging) plus a success‑fee, turning their know‑how into a product Believers can fund. Execution Agents: Autonomous bots run each strategy around the clock, moving funds to the highest‑yield venues and auto‑compounding rewards.

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YLD (YLD) 資源

官網

YLD（YLD）代幣經濟

了解 YLD（YLD）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 YLD 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 YLD (YLD) 的其他問題

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YLD 兌換爲當地貨幣

1 YLD 兌換 VND
13.41143975
1 YLD 兌換 AUD
A$0.0007797645
1 YLD 兌換 GBP
0.000377141
1 YLD 兌換 EUR
0.000438299
1 YLD 兌換 USD
$0.00050965
1 YLD 兌換 MYR
RM0.002160916
1 YLD 兌換 TRY
0.0200649205
1 YLD 兌換 JPY
¥0.073990987
1 YLD 兌換 RUB
0.040221578
1 YLD 兌換 INR
0.0440286635
1 YLD 兌換 IDR
Rp8.354916696
1 YLD 兌換 KRW
0.699107291
1 YLD 兌換 PHP
0.029009278
1 YLD 兌換 EGP
￡E.0.0255691405
1 YLD 兌換 BRL
R$0.002792882
1 YLD 兌換 CAD
C$0.0006880275
1 YLD 兌換 BDT
0.062299616
1 YLD 兌換 NGN
0.788928007
1 YLD 兌換 UAH
0.0211657645
1 YLD 兌換 VES
Bs0.0519843
1 YLD 兌換 PKR
Rs0.14433288
1 YLD 兌換 KZT
0.2612211075
1 YLD 兌換 THB
฿0.0166196865
1 YLD 兌換 TWD
NT$0.015075447
1 YLD 兌換 AED
د.إ0.0018704155
1 YLD 兌換 CHF
Fr0.0004128165
1 YLD 兌換 HKD
HK$0.003995656
1 YLD 兌換 MAD
.د.م0.004637815
1 YLD 兌換 MXN
$0.009673157