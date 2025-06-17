Yieltra 圖標

Yieltra 價格 (YLT)

USD

Yieltra (YLT) 實時價格圖表

$0.0085048
$0.0085048$0.0085048
-4.80%(1D)

今天 Yieltra (YLT) 的價格

今天 Yieltra (YLT) 的實時價格爲 0.0085048 USD。目前其市值爲 $ 256.74K USD。YLT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yieltra 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Yieltra 當天價格變化爲 -4.86%
- 其循環供應量爲 30.00M USD

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Yieltra (YLT) 價格表現 USD

今天內，Yieltra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000434467992360666
在過去30天內，Yieltra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Yieltra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Yieltra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000434467992360666-4.86%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Yieltra (YLT) 價格分析

Yieltra 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00839883
$ 0.00839883$ 0.00839883

$ 0.00955518
$ 0.00955518$ 0.00955518

$ 0.00999115
$ 0.00999115$ 0.00999115

-0.41%

-4.86%

-11.12%

Yieltra (YLT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 256.74K
$ 256.74K$ 256.74K

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30.00M
30.00M 30.00M

什麼是Yieltra (YLT)

Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.

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Yieltra (YLT) 資源

白皮書
官網

Yieltra（YLT）代幣經濟

了解 Yieltra（YLT）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 YLT 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Yieltra (YLT) 的其他問題

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YLT 兌換爲當地貨幣

1 YLT 兌換 VND
223.803812
1 YLT 兌換 AUD
A$0.013012344
1 YLT 兌換 GBP
0.006293552
1 YLT 兌換 EUR
0.007314128
1 YLT 兌換 USD
$0.0085048
1 YLT 兌換 MYR
RM0.036060352
1 YLT 兌換 TRY
0.334833976
1 YLT 兌換 JPY
¥1.234726864
1 YLT 兌換 RUB
0.671198816
1 YLT 兌換 INR
0.734729672
1 YLT 兌換 IDR
Rp139.422928512
1 YLT 兌換 KRW
11.666374352
1 YLT 兌換 PHP
0.484093216
1 YLT 兌換 EGP
￡E.0.426685816
1 YLT 兌換 BRL
R$0.046606304
1 YLT 兌換 CAD
C$0.01148148
1 YLT 兌換 BDT
1.039626752
1 YLT 兌換 NGN
13.165260304
1 YLT 兌換 UAH
0.353204344
1 YLT 兌換 VES
Bs0.8674896
1 YLT 兌換 PKR
Rs2.40855936
1 YLT 兌換 KZT
4.35913524
1 YLT 兌換 THB
฿0.277171432
1 YLT 兌換 TWD
NT$0.251571984
1 YLT 兌換 AED
د.إ0.031212616
1 YLT 兌換 CHF
Fr0.006888888
1 YLT 兌換 HKD
HK$0.066677632
1 YLT 兌換 MAD
.د.م0.07739368
1 YLT 兌換 MXN
$0.161421104