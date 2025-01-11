YieldStone 圖標

YieldStone 價格 ($YIELD)

USD

YieldStone ($YIELD) 實時價格圖表

$0.139791
$0.139791$0.139791
-4.00%(1D)

今天 YieldStone ($YIELD) 的價格

今天 YieldStone ($YIELD) 的實時價格爲 0.139791 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。$YIELD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YieldStone 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 94.21K USD
- YieldStone 當天價格變化爲 -4.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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YieldStone ($YIELD) 價格表現 USD

今天內，YieldStone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0059569376720802
在過去30天內，YieldStone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0483135868
在過去60天內，YieldStone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0081709516
在過去90天內，YieldStone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03663680247528314

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0059569376720802-4.08%
30天$ +0.0483135868+34.56%
60天$ +0.0081709516+5.85%
90天$ +0.03663680247528314+35.52%

YieldStone ($YIELD) 價格分析

YieldStone 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.136281
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$ 0.145748
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$ 0.444614
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+1.32%

-4.08%

+45.31%

YieldStone ($YIELD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 94.21K
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什麼是YieldStone ($YIELD)

Yieldstone is a RWA project that aims to tokenize real estate ownership in a classic fund structure. LPs have the opportunity to purchase shares in a fund and $yield token acts as a DAO overseeing all oppressions of the fund.

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YieldStone ($YIELD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 YieldStone ($YIELD) 的其他問題

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$YIELD 兌換爲當地貨幣

1 $YIELD 兌換 AUD
A$0.22646142
1 $YIELD 兌換 GBP
0.11323071
1 $YIELD 兌換 EUR
0.13559727
1 $YIELD 兌換 USD
$0.139791
1 $YIELD 兌換 MYR
RM0.62766159
1 $YIELD 兌換 TRY
4.95139722
1 $YIELD 兌換 JPY
¥22.04084697
1 $YIELD 兌換 RUB
14.20695933
1 $YIELD 兌換 INR
12.04858629
1 $YIELD 兌換 IDR
Rp2,291.65537104
1 $YIELD 兌換 PHP
8.247669
1 $YIELD 兌換 EGP
￡E.7.06363923
1 $YIELD 兌換 BRL
R$0.85552092
1 $YIELD 兌換 CAD
C$0.20129904
1 $YIELD 兌換 BDT
17.05170618
1 $YIELD 兌換 NGN
216.72917058
1 $YIELD 兌換 UAH
5.91036348
1 $YIELD 兌換 VES
Bs7.408923
1 $YIELD 兌換 PKR
Rs38.92759977
1 $YIELD 兌換 KZT
73.7677107
1 $YIELD 兌換 THB
฿4.84795188
1 $YIELD 兌換 TWD
NT$4.62848001
1 $YIELD 兌換 CHF
Fr0.12720981
1 $YIELD 兌換 HKD
HK$1.08757398
1 $YIELD 兌換 MAD
.د.م1.40350164