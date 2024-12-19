YieldNest Restaked ETH 圖標

YieldNest Restaked ETH 價格 (YNETH)

USD

YieldNest Restaked ETH (YNETH) 實時價格圖表

$3,745.07
$3,745.07$3,745.07
-3.50%(1D)

今天 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的價格

今天 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的實時價格爲 3,745.07 USD。目前其市值爲 $ 12.61M USD。YNETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YieldNest Restaked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.24K USD
- YieldNest Restaked ETH 當天價格變化爲 -3.59%
- 其循環供應量爲 3.37K USD

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YieldNest Restaked ETH (YNETH) 價格表現 USD

今天內，YieldNest Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -139.797698553223
在過去30天內，YieldNest Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +805.0559764940
在過去60天內，YieldNest Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,597.3835835790
在過去90天內，YieldNest Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -139.797698553223-3.59%
30天$ +805.0559764940+21.50%
60天$ +1,597.3835835790+42.65%
90天$ 0--

YieldNest Restaked ETH (YNETH) 價格分析

YieldNest Restaked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,716.29
$ 3,716.29$ 3,716.29

$ 3,905.7
$ 3,905.7$ 3,905.7

$ 4,142.84
$ 4,142.84$ 4,142.84

+0.19%

-3.59%

-5.21%

YieldNest Restaked ETH (YNETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 12.61M
$ 12.61M$ 12.61M

$ 11.24K
$ 11.24K$ 11.24K

3.37K
3.37K 3.37K

什麼是YieldNest Restaked ETH (YNETH)

Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.

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YieldNest Restaked ETH (YNETH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的其他問題

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YNETH 兌換爲當地貨幣

1 YNETH 兌換 AUD
A$5,954.6613
1 YNETH 兌換 GBP
2,958.6053
1 YNETH 兌換 EUR
3,595.2672
1 YNETH 兌換 USD
$3,745.07
1 YNETH 兌換 MYR
RM16,852.815
1 YNETH 兌換 TRY
131,414.5063
1 YNETH 兌換 JPY
¥589,099.511
1 YNETH 兌換 RUB
385,667.3086
1 YNETH 兌換 INR
318,668.0063
1 YNETH 兌換 IDR
Rp61,394,580.3408
1 YNETH 兌換 PHP
221,146.3835
1 YNETH 兌換 EGP
￡E.190,624.063
1 YNETH 兌換 BRL
R$23,107.0819
1 YNETH 兌換 CAD
C$5,355.4501
1 YNETH 兌換 BDT
447,573.3157
1 YNETH 兌換 NGN
5,815,307.2453
1 YNETH 兌換 UAH
157,218.0386
1 YNETH 兌換 VES
Bs187,253.5
1 YNETH 兌換 PKR
Rs1,042,290.4317
1 YNETH 兌換 KZT
1,964,850.9755
1 YNETH 兌換 THB
฿129,392.1685
1 YNETH 兌換 TWD
NT$122,239.0848
1 YNETH 兌換 CHF
Fr3,333.1123
1 YNETH 兌換 HKD
HK$29,099.1939
1 YNETH 兌換 MAD
.د.م37,563.0521