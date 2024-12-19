YieldNest Restaked ETH 價格 (YNETH)
今天 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的實時價格爲 3,745.07 USD。目前其市值爲 $ 12.61M USD。YNETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YieldNest Restaked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.24K USD
- YieldNest Restaked ETH 當天價格變化爲 -3.59%
- 其循環供應量爲 3.37K USD
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今天內，YieldNest Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -139.797698553223。
在過去30天內，YieldNest Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +805.0559764940。
在過去60天內，YieldNest Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,597.3835835790。
在過去90天內，YieldNest Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -139.797698553223
|-3.59%
|30天
|$ +805.0559764940
|+21.50%
|60天
|$ +1,597.3835835790
|+42.65%
|90天
|$ 0
|--
YieldNest Restaked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.19%
-3.59%
-5.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.
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|1 YNETH 兌換 AUD
A$5,954.6613
|1 YNETH 兌換 GBP
￡2,958.6053
|1 YNETH 兌換 EUR
€3,595.2672
|1 YNETH 兌換 USD
$3,745.07
|1 YNETH 兌換 MYR
RM16,852.815
|1 YNETH 兌換 TRY
₺131,414.5063
|1 YNETH 兌換 JPY
¥589,099.511
|1 YNETH 兌換 RUB
₽385,667.3086
|1 YNETH 兌換 INR
₹318,668.0063
|1 YNETH 兌換 IDR
Rp61,394,580.3408
|1 YNETH 兌換 PHP
₱221,146.3835
|1 YNETH 兌換 EGP
￡E.190,624.063
|1 YNETH 兌換 BRL
R$23,107.0819
|1 YNETH 兌換 CAD
C$5,355.4501
|1 YNETH 兌換 BDT
৳447,573.3157
|1 YNETH 兌換 NGN
₦5,815,307.2453
|1 YNETH 兌換 UAH
₴157,218.0386
|1 YNETH 兌換 VES
Bs187,253.5
|1 YNETH 兌換 PKR
Rs1,042,290.4317
|1 YNETH 兌換 KZT
₸1,964,850.9755
|1 YNETH 兌換 THB
฿129,392.1685
|1 YNETH 兌換 TWD
NT$122,239.0848
|1 YNETH 兌換 CHF
Fr3,333.1123
|1 YNETH 兌換 HKD
HK$29,099.1939
|1 YNETH 兌換 MAD
.د.م37,563.0521