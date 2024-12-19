今天 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的價格

今天 YieldNest Restaked ETH (YNETH) 的實時價格爲 3,745.07 USD。目前其市值爲 $ 12.61M USD。YNETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。

YieldNest Restaked ETH 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 11.24K USD

- YieldNest Restaked ETH 當天價格變化爲 -3.59%

- 其循環供應量爲 3.37K USD

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