YieldFi yPRISM 今日價格

YieldFi yPRISM (YPRISM) 今日實時價格為 $ 1.005，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 YPRISM 兌 USD 的匯率為 $ 1.005 每 YPRISM。

YieldFi yPRISM 目前市值在 $ 14,734.33 排名第 #-，流通供應量為 14.66K YPRISM。過去 24 小時內，YPRISM 的交易價格在 $ 1.005（低點）和 $ 1.005（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.005，而歷史最低價為 $ 1.001。

短期表現方面，YPRISM 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

YieldFi yPRISM（YPRISM）市場資訊

市值 $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K 流通量 14.66K 14.66K 14.66K 總供應量 14,664.71325394076 14,664.71325394076 14,664.71325394076

YieldFi yPRISM 的目前市值為 $ 14.73K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。YPRISM 的流通量為 14.66K，總供應量是 14664.71325394076，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.73K。