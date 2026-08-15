YieldFi yBTC 今日價格

YieldFi yBTC (YBTC) 今日實時價格為 $ 63,580，過去 24 小時內變化了 0.16%。目前 YBTC 兌 USD 的匯率為 $ 63,580 每 YBTC。

YieldFi yBTC 目前市值在 $ 1,001,270 排名第 #-，流通供應量為 15.75 YBTC。過去 24 小時內，YBTC 的交易價格在 $ 63,205（低點）和 $ 63,955（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 98,324，而歷史最低價為 $ 61,198。

短期表現方面，YBTC 在過去一小時內波動了 -0.19%，過去7 天內波動了 -3.52%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

YieldFi yBTC（YBTC）市場資訊

市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 流通量 15.75 15.75 15.75 總供應量 15.74813203205563 15.74813203205563 15.74813203205563

YieldFi yBTC 的目前市值為 $ 1.00M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。YBTC 的流通量為 15.75，總供應量是 15.74813203205563，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.00M。