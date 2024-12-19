Yield Yak 圖標

Yield Yak 價格 (YAK)

USD

Yield Yak (YAK) 實時價格圖表

$536.71
$536.71$536.71
-10.80%(1D)

今天 Yield Yak (YAK) 的價格

今天 Yield Yak (YAK) 的實時價格爲 536.74 USD。目前其市值爲 $ 5.37M USD。YAK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yield Yak 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 36.70K USD
- Yield Yak 當天價格變化爲 -10.83%
- 其循環供應量爲 10.00K USD

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Yield Yak (YAK) 價格表現 USD

今天內，Yield Yak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -65.2127833222907
在過去30天內，Yield Yak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +105.1888560020
在過去60天內，Yield Yak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +111.7917778080
在過去90天內，Yield Yak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +110.03514863041436

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -65.2127833222907-10.83%
30天$ +105.1888560020+19.60%
60天$ +111.7917778080+20.83%
90天$ +110.03514863041436+25.79%

Yield Yak (YAK) 價格分析

Yield Yak 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 532.73
$ 532.73$ 532.73

$ 609.12
$ 609.12$ 609.12

$ 16,319.34
$ 16,319.34$ 16,319.34

-1.16%

-10.83%

-18.60%

Yield Yak (YAK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.37M
$ 5.37M$ 5.37M

$ 36.70K
$ 36.70K$ 36.70K

10.00K
10.00K 10.00K

什麼是Yield Yak (YAK)

Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.

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Yield Yak (YAK) 資源

官網

大家還在問：關於 Yield Yak (YAK) 的其他問題

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YAK 兌換爲當地貨幣

1 YAK 兌換 AUD
A$853.4166
1 YAK 兌換 GBP
424.0246
1 YAK 兌換 EUR
515.2704
1 YAK 兌換 USD
$536.74
1 YAK 兌換 MYR
RM2,415.33
1 YAK 兌換 TRY
18,834.2066
1 YAK 兌換 JPY
¥84,429.202
1 YAK 兌換 RUB
55,273.4852
1 YAK 兌換 INR
45,671.2066
1 YAK 兌換 IDR
Rp8,799,014.9856
1 YAK 兌換 PHP
31,694.497
1 YAK 兌換 EGP
￡E.27,320.066
1 YAK 兌換 BRL
R$3,311.6858
1 YAK 兌換 CAD
C$767.5382
1 YAK 兌換 BDT
64,145.7974
1 YAK 兌換 NGN
833,444.5046
1 YAK 兌換 UAH
22,532.3452
1 YAK 兌換 VES
Bs26,837
1 YAK 兌換 PKR
Rs149,380.1094
1 YAK 兌換 KZT
281,600.641
1 YAK 兌換 THB
฿18,544.367
1 YAK 兌換 TWD
NT$17,519.1936
1 YAK 兌換 CHF
Fr477.6986
1 YAK 兌換 HKD
HK$4,170.4698
1 YAK 兌換 MAD
.د.م5,383.5022