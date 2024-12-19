Yield Yak 價格 (YAK)
今天 Yield Yak (YAK) 的實時價格爲 536.74 USD。目前其市值爲 $ 5.37M USD。YAK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yield Yak 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 36.70K USD
- Yield Yak 當天價格變化爲 -10.83%
- 其循環供應量爲 10.00K USD
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今天內，Yield Yak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -65.2127833222907。
在過去30天內，Yield Yak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +105.1888560020。
在過去60天內，Yield Yak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +111.7917778080。
在過去90天內，Yield Yak 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +110.03514863041436。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -65.2127833222907
|-10.83%
|30天
|$ +105.1888560020
|+19.60%
|60天
|$ +111.7917778080
|+20.83%
|90天
|$ +110.03514863041436
|+25.79%
Yield Yak 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.16%
-10.83%
-18.60%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.
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|1 YAK 兌換 AUD
A$853.4166
|1 YAK 兌換 GBP
￡424.0246
|1 YAK 兌換 EUR
€515.2704
|1 YAK 兌換 USD
$536.74
|1 YAK 兌換 MYR
RM2,415.33
|1 YAK 兌換 TRY
₺18,834.2066
|1 YAK 兌換 JPY
¥84,429.202
|1 YAK 兌換 RUB
₽55,273.4852
|1 YAK 兌換 INR
₹45,671.2066
|1 YAK 兌換 IDR
Rp8,799,014.9856
|1 YAK 兌換 PHP
₱31,694.497
|1 YAK 兌換 EGP
￡E.27,320.066
|1 YAK 兌換 BRL
R$3,311.6858
|1 YAK 兌換 CAD
C$767.5382
|1 YAK 兌換 BDT
৳64,145.7974
|1 YAK 兌換 NGN
₦833,444.5046
|1 YAK 兌換 UAH
₴22,532.3452
|1 YAK 兌換 VES
Bs26,837
|1 YAK 兌換 PKR
Rs149,380.1094
|1 YAK 兌換 KZT
₸281,600.641
|1 YAK 兌換 THB
฿18,544.367
|1 YAK 兌換 TWD
NT$17,519.1936
|1 YAK 兌換 CHF
Fr477.6986
|1 YAK 兌換 HKD
HK$4,170.4698
|1 YAK 兌換 MAD
.د.م5,383.5022