YFIONE 圖標

YFIONE 價格 (YFO)

USD

YFIONE (YFO) 實時價格圖表

$1.67
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-0.40%(1D)

今天 YFIONE (YFO) 的價格

今天 YFIONE (YFO) 的實時價格爲 1.67 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YFO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YFIONE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 247.20 USD
- YFIONE 當天價格變化爲 -0.43%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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YFIONE (YFO) 價格表現 USD

今天內，YFIONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007320225202965
在過去30天內，YFIONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0573015410
在過去60天內，YFIONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1529875310
在過去90天內，YFIONE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.040756987172935

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.007320225202965-0.43%
30天$ +0.0573015410+3.43%
60天$ -0.1529875310-9.16%
90天$ +0.040756987172935+2.50%

YFIONE (YFO) 價格分析

YFIONE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.67
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$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 26.36
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+0.00%

-0.43%

-13.92%

YFIONE (YFO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 247.20
$ 247.20$ 247.20

0.00
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什麼是YFIONE (YFO)

Yearn Finance One (YFiONE) is a high yield #Defi farm that allows you to #Stake,#Farm, #swap and #Earn. Bringing real value to yield farming.

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YFIONE (YFO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 YFIONE (YFO) 的其他問題

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YFO 兌換爲當地貨幣

1 YFO 兌換 AUD
A$2.7054
1 YFO 兌換 GBP
1.3527
1 YFO 兌換 EUR
1.6199
1 YFO 兌換 USD
$1.67
1 YFO 兌換 MYR
RM7.4983
1 YFO 兌換 TRY
59.1514
1 YFO 兌換 JPY
¥263.3089
1 YFO 兌換 RUB
169.7221
1 YFO 兌換 INR
143.9373
1 YFO 兌換 IDR
Rp27,377.0448
1 YFO 兌換 PHP
98.53
1 YFO 兌換 EGP
￡E.84.3851
1 YFO 兌換 BRL
R$10.2204
1 YFO 兌換 CAD
C$2.4048
1 YFO 兌換 BDT
203.7066
1 YFO 兌換 NGN
2,589.1346
1 YFO 兌換 UAH
70.6076
1 YFO 兌換 VES
Bs88.51
1 YFO 兌換 PKR
Rs465.0449
1 YFO 兌換 KZT
881.259
1 YFO 兌換 THB
฿57.9156
1 YFO 兌換 TWD
NT$55.2937
1 YFO 兌換 CHF
Fr1.5197
1 YFO 兌換 HKD
HK$12.9926
1 YFO 兌換 MAD
.د.م16.7668