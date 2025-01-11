YFI yVault 圖標

YFI yVault 價格 (YVYFI)

USD

YFI yVault (YVYFI) 實時價格圖表

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-1.00%(1D)

今天 YFI yVault (YVYFI) 的價格

今天 YFI yVault (YVYFI) 的實時價格爲 8,068.33 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YVYFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YFI yVault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- YFI yVault 當天價格變化爲 -1.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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YFI yVault (YVYFI) 價格表現 USD

今天內，YFI yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -88.59118597686
在過去30天內，YFI yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2,591.4386735450
在過去60天內，YFI yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,604.3833863350
在過去90天內，YFI yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3,066.1854505996435

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -88.59118597686-1.08%
30天$ -2,591.4386735450-32.11%
60天$ +1,604.3833863350+19.88%
90天$ +3,066.1854505996435+61.30%

YFI yVault (YVYFI) 價格分析

YFI yVault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 8,010.65
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$ 8,294.0
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$ 15,730.75
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-0.44%

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-10.99%

YFI yVault (YVYFI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是YFI yVault (YVYFI)

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YFI yVault (YVYFI) 資源

官網

大家還在問：關於 YFI yVault (YVYFI) 的其他問題

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YVYFI 兌換爲當地貨幣

1 YVYFI 兌換 AUD
A$13,070.6946
1 YVYFI 兌換 GBP
6,535.3473
1 YVYFI 兌換 EUR
7,826.2801
1 YVYFI 兌換 USD
$8,068.33
1 YVYFI 兌換 MYR
RM36,226.8017
1 YVYFI 兌換 TRY
285,780.2486
1 YVYFI 兌換 JPY
¥1,272,133.5911
1 YVYFI 兌換 RUB
819,984.3779
1 YVYFI 兌換 INR
695,409.3627
1 YVYFI 兌換 IDR
Rp132,267,683.7552
1 YVYFI 兌換 PHP
476,031.47
1 YVYFI 兌換 EGP
￡E.407,692.7149
1 YVYFI 兌換 BRL
R$49,378.1796
1 YVYFI 兌換 CAD
C$11,618.3952
1 YVYFI 兌換 BDT
984,174.8934
1 YVYFI 兌換 NGN
12,508,977.4654
1 YVYFI 兌換 UAH
341,128.9924
1 YVYFI 兌換 VES
Bs427,621.49
1 YVYFI 兌換 PKR
Rs2,246,787.8551
1 YVYFI 兌換 KZT
4,257,657.741
1 YVYFI 兌換 THB
฿279,809.6844
1 YVYFI 兌換 TWD
NT$267,142.4063
1 YVYFI 兌換 CHF
Fr7,342.1803
1 YVYFI 兌換 HKD
HK$62,771.6074
1 YVYFI 兌換 MAD
.د.م81,006.0332