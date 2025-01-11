YFI yVault 價格 (YVYFI)
今天 YFI yVault (YVYFI) 的實時價格爲 8,068.33 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YVYFI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YFI yVault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.00 USD
- YFI yVault 當天價格變化爲 -1.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，YFI yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -88.59118597686。
在過去30天內，YFI yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2,591.4386735450。
在過去60天內，YFI yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,604.3833863350。
在過去90天內，YFI yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3,066.1854505996435。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -88.59118597686
|-1.08%
|30天
|$ -2,591.4386735450
|-32.11%
|60天
|$ +1,604.3833863350
|+19.88%
|90天
|$ +3,066.1854505996435
|+61.30%
YFI yVault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.44%
-1.08%
-10.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 YVYFI 兌換 AUD
A$13,070.6946
|1 YVYFI 兌換 GBP
￡6,535.3473
|1 YVYFI 兌換 EUR
€7,826.2801
|1 YVYFI 兌換 USD
$8,068.33
|1 YVYFI 兌換 MYR
RM36,226.8017
|1 YVYFI 兌換 TRY
₺285,780.2486
|1 YVYFI 兌換 JPY
¥1,272,133.5911
|1 YVYFI 兌換 RUB
₽819,984.3779
|1 YVYFI 兌換 INR
₹695,409.3627
|1 YVYFI 兌換 IDR
Rp132,267,683.7552
|1 YVYFI 兌換 PHP
₱476,031.47
|1 YVYFI 兌換 EGP
￡E.407,692.7149
|1 YVYFI 兌換 BRL
R$49,378.1796
|1 YVYFI 兌換 CAD
C$11,618.3952
|1 YVYFI 兌換 BDT
৳984,174.8934
|1 YVYFI 兌換 NGN
₦12,508,977.4654
|1 YVYFI 兌換 UAH
₴341,128.9924
|1 YVYFI 兌換 VES
Bs427,621.49
|1 YVYFI 兌換 PKR
Rs2,246,787.8551
|1 YVYFI 兌換 KZT
₸4,257,657.741
|1 YVYFI 兌換 THB
฿279,809.6844
|1 YVYFI 兌換 TWD
NT$267,142.4063
|1 YVYFI 兌換 CHF
Fr7,342.1803
|1 YVYFI 兌換 HKD
HK$62,771.6074
|1 YVYFI 兌換 MAD
.د.م81,006.0332