YES Money 圖標

YES Money 價格 (YES)

USD

YES Money (YES) 實時價格圖表

$4.25
$4.25$4.25
-3.20%(1D)

今天 YES Money (YES) 的價格

今天 YES Money (YES) 的實時價格爲 4.25 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
YES Money 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 61.52K USD
- YES Money 當天價格變化爲 -3.22%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 YES兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 YES 價格信息的首選平臺。

YES Money (YES) 價格表現 USD

今天內，YES Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.141456571190609
在過去30天內，YES Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8006014000
在過去60天內，YES Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2901271000
在過去90天內，YES Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5683199616348746

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.141456571190609-3.22%
30天$ -0.8006014000-18.83%
60天$ -0.2901271000-6.82%
90天$ +0.5683199616348746+15.44%

YES Money (YES) 價格分析

YES Money 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4.17
$ 4.17$ 4.17

$ 4.41
$ 4.41$ 4.41

$ 7.14
$ 7.14$ 7.14

-1.84%

-3.22%

-10.05%

YES Money (YES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 61.52K
$ 61.52K$ 61.52K

0.00
0.00 0.00

什麼是YES Money (YES)

$YES is the first "ERC420" utilizing Baseline's automated tokenomics.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

YES Money (YES) 資源

官網

大家還在問：關於 YES Money (YES) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

YES 兌換爲當地貨幣

1 YES 兌換 AUD
A$6.885
1 YES 兌換 GBP
3.4425
1 YES 兌換 EUR
4.1225
1 YES 兌換 USD
$4.25
1 YES 兌換 MYR
RM19.0825
1 YES 兌換 TRY
150.535
1 YES 兌換 JPY
¥670.0975
1 YES 兌換 RUB
431.9275
1 YES 兌換 INR
366.3075
1 YES 兌換 IDR
Rp69,672.12
1 YES 兌換 PHP
250.75
1 YES 兌換 EGP
￡E.214.7525
1 YES 兌換 BRL
R$26.01
1 YES 兌換 CAD
C$6.12
1 YES 兌換 BDT
518.415
1 YES 兌換 NGN
6,589.115
1 YES 兌換 UAH
179.69
1 YES 兌換 VES
Bs225.25
1 YES 兌換 PKR
Rs1,183.4975
1 YES 兌換 KZT
2,242.725
1 YES 兌換 THB
฿147.39
1 YES 兌換 TWD
NT$140.7175
1 YES 兌換 CHF
Fr3.8675
1 YES 兌換 HKD
HK$33.065
1 YES 兌換 MAD
.د.م42.67