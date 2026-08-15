yepcat 今日價格

yepcat (YEP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.94%。目前 YEP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YEP。

yepcat 目前市值在 $ 27,740 排名第 #-，流通供應量為 998.94M YEP。過去 24 小時內，YEP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00104508，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，YEP 在過去一小時內波動了 -0.15%，過去7 天內波動了 -16.62%。過去一天，總交易量達到 --。

yepcat（YEP）市場資訊

市值 $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K 流通量 998.94M 998.94M 998.94M 總供應量 998,939,322.188494 998,939,322.188494 998,939,322.188494

yepcat 的目前市值為 $ 27.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YEP 的流通量為 998.94M，總供應量是 998939322.188494，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.74K。