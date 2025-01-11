Yellow Road 價格 (ROAD)
今天 Yellow Road (ROAD) 的實時價格爲 0.0098473 USD。目前其市值爲 $ 34.75K USD。ROAD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yellow Road 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.51 USD
- Yellow Road 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 3.53M USD
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今天內，Yellow Road 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Yellow Road 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005345616。
在過去60天內，Yellow Road 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001289316。
在過去90天內，Yellow Road 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0005345616
|-5.42%
|60天
|$ +0.0001289316
|+1.31%
|90天
|$ 0
|--
Yellow Road 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ROAD 兌換 AUD
A$0.015952626
|1 ROAD 兌換 GBP
￡0.007976313
|1 ROAD 兌換 EUR
€0.009551881
|1 ROAD 兌換 USD
$0.0098473
|1 ROAD 兌換 MYR
RM0.044214377
|1 ROAD 兌換 TRY
₺0.348791366
|1 ROAD 兌換 JPY
¥1.552623791
|1 ROAD 兌換 RUB
₽1.000781099
|1 ROAD 兌換 INR
₹0.848738787
|1 ROAD 兌換 IDR
Rp161.431121712
|1 ROAD 兌換 PHP
₱0.5809907
|1 ROAD 兌換 EGP
￡E.0.497584069
|1 ROAD 兌換 BRL
R$0.060265476
|1 ROAD 兌換 CAD
C$0.014180112
|1 ROAD 兌換 BDT
৳1.201173654
|1 ROAD 兌換 NGN
₦15.267056974
|1 ROAD 兌換 UAH
₴0.416343844
|1 ROAD 兌換 VES
Bs0.5219069
|1 ROAD 兌換 PKR
Rs2.742177631
|1 ROAD 兌換 KZT
₸5.19642021
|1 ROAD 兌換 THB
฿0.341504364
|1 ROAD 兌換 TWD
NT$0.326044103
|1 ROAD 兌換 CHF
Fr0.008961043
|1 ROAD 兌換 HKD
HK$0.076611994
|1 ROAD 兌換 MAD
.د.م0.098866892