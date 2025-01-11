Yellow Road 圖標

Yellow Road 價格 (ROAD)

USD

Yellow Road (ROAD) 實時價格圖表

$0.0098473
$0.0098473$0.0098473
0.00%(1D)

今天 Yellow Road (ROAD) 的價格

今天 Yellow Road (ROAD) 的實時價格爲 0.0098473 USD。目前其市值爲 $ 34.75K USD。ROAD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yellow Road 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.51 USD
- Yellow Road 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 3.53M USD

在獲取 MEXC 上從 ROAD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ROAD 價格信息的首選平臺。

Yellow Road (ROAD) 價格表現 USD

今天內，Yellow Road 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Yellow Road 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005345616
在過去60天內，Yellow Road 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001289316
在過去90天內，Yellow Road 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0005345616-5.42%
60天$ +0.0001289316+1.31%
90天$ 0--

Yellow Road (ROAD) 價格分析

Yellow Road 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 21.94
$ 21.94$ 21.94

--

--

0.00%

Yellow Road (ROAD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 34.75K
$ 34.75K$ 34.75K

$ 8.51
$ 8.51$ 8.51

3.53M
3.53M 3.53M

什麼是Yellow Road (ROAD)

Decentralized, Community-backed IDO Platform forBinance Smart Chain (BSC) Projects A Bright, Unique, and Engaging IDO platform to empower the most innovative crypto projects by leveraging the power of community.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Yellow Road (ROAD) 資源

官網

大家還在問：關於 Yellow Road (ROAD) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ROAD 兌換爲當地貨幣

1 ROAD 兌換 AUD
A$0.015952626
1 ROAD 兌換 GBP
0.007976313
1 ROAD 兌換 EUR
0.009551881
1 ROAD 兌換 USD
$0.0098473
1 ROAD 兌換 MYR
RM0.044214377
1 ROAD 兌換 TRY
0.348791366
1 ROAD 兌換 JPY
¥1.552623791
1 ROAD 兌換 RUB
1.000781099
1 ROAD 兌換 INR
0.848738787
1 ROAD 兌換 IDR
Rp161.431121712
1 ROAD 兌換 PHP
0.5809907
1 ROAD 兌換 EGP
￡E.0.497584069
1 ROAD 兌換 BRL
R$0.060265476
1 ROAD 兌換 CAD
C$0.014180112
1 ROAD 兌換 BDT
1.201173654
1 ROAD 兌換 NGN
15.267056974
1 ROAD 兌換 UAH
0.416343844
1 ROAD 兌換 VES
Bs0.5219069
1 ROAD 兌換 PKR
Rs2.742177631
1 ROAD 兌換 KZT
5.19642021
1 ROAD 兌換 THB
฿0.341504364
1 ROAD 兌換 TWD
NT$0.326044103
1 ROAD 兌換 CHF
Fr0.008961043
1 ROAD 兌換 HKD
HK$0.076611994
1 ROAD 兌換 MAD
.د.م0.098866892