Yellow BNB 4 今日價格

Yellow BNB 4 (YBNB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.46%。目前 YBNB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YBNB。

Yellow BNB 4 目前市值在 $ 21,666 排名第 #-，流通供應量為 920.55M YBNB。過去 24 小時內，YBNB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，YBNB 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -5.44%。過去一天，總交易量達到 --。

Yellow BNB 4（YBNB）市場資訊

市值 $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K 流通量 920.55M 920.55M 920.55M 總供應量 920,553,884.608076 920,553,884.608076 920,553,884.608076

Yellow BNB 4 的目前市值為 $ 21.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YBNB 的流通量為 920.55M，總供應量是 920553884.608076，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.77K。