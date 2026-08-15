買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
Yellow BNB 4 目前實時價格為 0 USD。YBNB 市值為 21,666 USD。追蹤台灣的 YBNB 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Yellow BNB 4 目前實時價格為 0 USD。YBNB 市值為 21,666 USD。追蹤台灣的 YBNB 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 YBNB

YBNB 價格資訊

YBNB 介紹

YBNB 白皮書

YBNB 幣種官網

YBNB 代幣經濟

YBNB 價格預測

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

Yellow BNB 4 圖標

Yellow BNB 4 價格 (YBNB)

未上架

1 YBNB 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00002359
$0.00002359$0.00002359
+0.70%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
Yellow BNB 4 (YBNB) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 18:32:38 (UTC+8)

Yellow BNB 4 今日價格

Yellow BNB 4 (YBNB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.46%。目前 YBNB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YBNB。

Yellow BNB 4 目前市值在 $ 21,666 排名第 #-，流通供應量為 920.55M YBNB。過去 24 小時內，YBNB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0

短期表現方面，YBNB 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -5.44%。過去一天，總交易量達到 --

Yellow BNB 4（YBNB）市場資訊

$ 21.67K
$ 21.67K$ 21.67K

--
----

$ 21.77K
$ 21.77K$ 21.77K

920.55M
920.55M 920.55M

920,553,884.608076
920,553,884.608076 920,553,884.608076

Yellow BNB 4 的目前市值為 $ 21.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YBNB 的流通量為 920.55M，總供應量是 920553884.608076，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.77K

Yellow BNB 4 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低價
$ 0
$ 0$ 0
24H最高價

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+0.46%

-5.44%

-5.44%

Yellow BNB 4（YBNB）價格歷史 USD

今天內，Yellow BNB 4 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，Yellow BNB 4 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去60天內，Yellow BNB 4 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，Yellow BNB 4 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.46%
30天$ 0+4.97%
60天$ 0+0.57%
90天$ 0--

Yellow BNB 4 的價格預測

Yellow BNB 4（YBNB）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，YBNB 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
Yellow BNB 4 (YBNB) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Yellow BNB 4 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Yellow BNB 4 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Yellow BNB 4 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 YBNB 2026–2027 年價格的預測。

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Yellow BNB 4 (YBNB) 資源

白皮書
官網

類別 :

BNB Chain EcosystemMeme

關於 Yellow BNB 4

Yellow BNB 4 的當前交易價格是多少？

Yellow BNB 4（YBNB）目前的價格為 NT$ TWD，反映過去 24 小時內價格波動了 0.45%。此價格代表主要交易所最新的聚合市場匯率，並根據實時市場活動持續更新。

今天有哪些因素影響了 Yellow BNB 4 的價格走勢？

過去 24 小時內的價格走勢是由市場情緒、流動性波動以及 BNB Chain Ecosystem,Meme 行業整體表現共同塑造的。更廣泛的經濟趨勢和 -- 上的鏈上活動也可能促進短期波動。

對 YBNB 的交易興趣有多強烈？

投資者在過去 24 小時內創造了 NT$-- 的交易量，顯示出積極參與。更高的交易量通常意味著更高的信心和更好的價格發現。

Yellow BNB 4 在全球加密貨幣市場中的位置如何？

它目前在全球市場排名 #8614，市值達 NT$680249.03769633600000，位居其行業內較成熟的資產之列。

流通供應量對 YBNB 有何意義？

目前有 920553884.608076 個代幣在流通，供應量水平對於決定稀缺性、長期通膨以及市場估值發揮著重要作用。

今天的價格與 Yellow BNB 4 最近的表現相比如何？

過去 24 小時內 NT$ 至 NT$ 的價格區間突顯了其盤中波動性，有助於交易員評估短期價格機會。

與類似資產相比，Yellow BNB 4 的表現如何？

與其他 BNB Chain Ecosystem,Meme 代幣相比，YBNB 維持著具有競爭力的表現，這得益於穩定的交易量以及零售和機構參與者的持續興趣。

人們還問：關於Yellow BNB 4的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 18:32:38 (UTC+8)

Yellow BNB 4（YBNB）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Yellow BNB 4 的更多資訊

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
門羅幣

門羅幣

XMR
以太幣

以太幣

ETH
Solana

Solana

SOL

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

$0.05963
$0.05963$0.05963

+213.84%

utility token

utility token

UTILITY

$0.004030
$0.004030$0.004030

-18.94%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01052
$0.01052$0.01052

-32.17%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2684
$0.2684$0.2684

-12.28%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.27269
$0.27269$0.27269

-4.41%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

$0.05963
$0.05963$0.05963

+213.84%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0000601
$0.0000601$0.0000601

+20.20%

Talus

Talus

US

$0.01691
$0.01691$0.01691

+19.84%

Nil Token

Nil Token

NIL

$0.04982
$0.04982$0.04982

+19.50%

Velvet

Velvet

VELVET

$1.10071
$1.10071$1.10071

+18.46%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

聯準會喊「鷹」，ETF資金喊「買」？

聯準會喊「鷹」，ETF資金喊「買」？聯準會喊「鷹」，ETF資金喊「買」？

非農決戰前，1.72億ETF資金已經搶跑——是誘多還是真突破？