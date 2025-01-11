Yearn yPRISMA 圖標

Yearn yPRISMA 價格 (YPRISMA)

USD

Yearn yPRISMA (YPRISMA) 實時價格圖表

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-7.00%(1D)

今天 Yearn yPRISMA (YPRISMA) 的價格

今天 Yearn yPRISMA (YPRISMA) 的實時價格爲 0.03474284 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YPRISMA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yearn yPRISMA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.50K USD
- Yearn yPRISMA 當天價格變化爲 -7.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Yearn yPRISMA (YPRISMA) 價格表現 USD

今天內，Yearn yPRISMA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00263516486246553
在過去30天內，Yearn yPRISMA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0123947617
在過去60天內，Yearn yPRISMA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0158175013
在過去90天內，Yearn yPRISMA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00242904812989492

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00263516486246553-7.05%
30天$ -0.0123947617-35.67%
60天$ +0.0158175013+45.53%
90天$ +0.00242904812989492+7.52%

Yearn yPRISMA (YPRISMA) 價格分析

Yearn yPRISMA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03466149
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-7.05%

+19.10%

Yearn yPRISMA (YPRISMA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Yearn yPRISMA (YPRISMA)

yPRISMA is a veToken wrapper, built on top of Prisma Finance. It is a token that represents 1 vePRISMA max-locked to Yearn. It is not redeemable for PRISMA. It has no transfer restrictions and can always be swapped in DEX pools.

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Yearn yPRISMA (YPRISMA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Yearn yPRISMA (YPRISMA) 的其他問題

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YPRISMA 兌換爲當地貨幣

1 YPRISMA 兌換 AUD
A$0.0562834008
1 YPRISMA 兌換 GBP
0.0281417004
1 YPRISMA 兌換 EUR
0.0337005548
1 YPRISMA 兌換 USD
$0.03474284
1 YPRISMA 兌換 MYR
RM0.1559953516
1 YPRISMA 兌換 TRY
1.2305913928
1 YPRISMA 兌換 JPY
¥5.4779035828
1 YPRISMA 兌換 RUB
3.5309148292
1 YPRISMA 兌換 INR
2.9944853796
1 YPRISMA 兌換 IDR
Rp569.5546629696
1 YPRISMA 兌換 PHP
2.04982756
1 YPRISMA 兌換 EGP
￡E.1.7555557052
1 YPRISMA 兌換 BRL
R$0.2126261808
1 YPRISMA 兌換 CAD
C$0.0500296896
1 YPRISMA 兌換 BDT
4.2379316232
1 YPRISMA 兌換 NGN
53.8646042792
1 YPRISMA 兌換 UAH
1.4689272752
1 YPRISMA 兌換 VES
Bs1.84137052
1 YPRISMA 兌換 PKR
Rs9.6748386548
1 YPRISMA 兌換 KZT
18.333796668
1 YPRISMA 兌換 THB
฿1.2048816912
1 YPRISMA 兌換 TWD
NT$1.1503354324
1 YPRISMA 兌換 CHF
Fr0.0316159844
1 YPRISMA 兌換 HKD
HK$0.2702992952
1 YPRISMA 兌換 MAD
.د.م0.3488181136