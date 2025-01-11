Yearn Ether 圖標

Yearn Ether 價格 (YETH)

USD

Yearn Ether (YETH) 實時價格圖表

$3,243.06
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-0.50%(1D)

今天 Yearn Ether (YETH) 的價格

今天 Yearn Ether (YETH) 的實時價格爲 3,243.06 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yearn Ether 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.32K USD
- Yearn Ether 當天價格變化爲 -0.59%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Yearn Ether (YETH) 價格表現 USD

今天內，Yearn Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -19.393815150288
在過去30天內，Yearn Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -431.8468425180
在過去60天內，Yearn Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -77.9563519740
在過去90天內，Yearn Ether 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -19.393815150288-0.59%
30天$ -431.8468425180-13.31%
60天$ -77.9563519740-2.40%
90天$ 0--

Yearn Ether (YETH) 價格分析

Yearn Ether 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,230.22
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$ 3,304.85
$ 3,304.85$ 3,304.85

$ 4,057.88
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-0.09%

-0.59%

-9.33%

Yearn Ether (YETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 17.32K
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什麼是Yearn Ether (YETH)

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Yearn Ether (YETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Yearn Ether (YETH) 的其他問題

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YETH 兌換爲當地貨幣

1 YETH 兌換 AUD
A$5,253.7572
1 YETH 兌換 GBP
2,626.8786
1 YETH 兌換 EUR
3,145.7682
1 YETH 兌換 USD
$3,243.06
1 YETH 兌換 MYR
RM14,561.3394
1 YETH 兌換 TRY
114,869.1852
1 YETH 兌換 JPY
¥511,333.2702
1 YETH 兌換 RUB
329,592.1878
1 YETH 兌換 INR
279,519.3414
1 YETH 兌換 IDR
Rp53,164,909.5264
1 YETH 兌換 PHP
191,340.54
1 YETH 兌換 EGP
￡E.163,871.8218
1 YETH 兌換 BRL
R$19,847.5272
1 YETH 兌換 CAD
C$4,670.0064
1 YETH 兌換 BDT
395,588.4588
1 YETH 兌換 NGN
5,027,975.3628
1 YETH 兌換 UAH
137,116.5768
1 YETH 兌換 VES
Bs171,882.18
1 YETH 兌換 PKR
Rs903,094.9182
1 YETH 兌換 KZT
1,711,362.762
1 YETH 兌換 THB
฿112,469.3208
1 YETH 兌換 TWD
NT$107,377.7166
1 YETH 兌換 CHF
Fr2,951.1846
1 YETH 兌換 HKD
HK$25,231.0068
1 YETH 兌換 MAD
.د.م32,560.3224