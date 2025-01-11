Yearn CRV 價格 (YCRV)
今天 Yearn CRV (YCRV) 的實時價格爲 0.481549 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YCRV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yearn CRV 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 36.73K USD
- Yearn CRV 當天價格變化爲 -40.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Yearn CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3263297579586097。
在過去30天內，Yearn CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1278667172。
在過去60天內，Yearn CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3888037701。
在過去90天內，Yearn CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.24012629533010593。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.3263297579586097
|-40.39%
|30天
|$ -0.1278667172
|-26.55%
|60天
|$ +0.3888037701
|+80.74%
|90天
|$ +0.24012629533010593
|+99.46%
Yearn CRV 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.20%
-40.39%
-25.47%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CRV locked in Yearn. yCRV is the base-token, which carries no native rewards, but lets users easily enter into the other 'activated' tokens that do like st-yCRV or lp-yCRV.
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|1 YCRV 兌換 AUD
A$0.78010938
|1 YCRV 兌換 GBP
￡0.39005469
|1 YCRV 兌換 EUR
€0.46710253
|1 YCRV 兌換 USD
$0.481549
|1 YCRV 兌換 MYR
RM2.16215501
|1 YCRV 兌換 TRY
₺17.05646558
|1 YCRV 兌換 JPY
¥75.92583083
|1 YCRV 兌換 RUB
₽48.93982487
|1 YCRV 兌換 INR
₹41.50470831
|1 YCRV 兌換 IDR
Rp7,894.24463856
|1 YCRV 兌換 PHP
₱28.411391
|1 YCRV 兌換 EGP
￡E.24.33267097
|1 YCRV 兌換 BRL
R$2.94707988
|1 YCRV 兌換 CAD
C$0.69343056
|1 YCRV 兌換 BDT
৳58.73934702
|1 YCRV 兌換 NGN
₦746.58393862
|1 YCRV 兌換 UAH
₴20.35989172
|1 YCRV 兌換 VES
Bs25.522097
|1 YCRV 兌換 PKR
Rs134.09695003
|1 YCRV 兌換 KZT
₸254.1134073
|1 YCRV 兌換 THB
฿16.70011932
|1 YCRV 兌換 TWD
NT$15.94408739
|1 YCRV 兌換 CHF
Fr0.43820959
|1 YCRV 兌換 HKD
HK$3.74645122
|1 YCRV 兌換 MAD
.د.م4.83475196