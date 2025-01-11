Yearn CRV 圖標

Yearn CRV 價格 (YCRV)

USD

Yearn CRV (YCRV) 實時價格圖表

$0.481549
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-40.30%(1D)

今天 Yearn CRV (YCRV) 的價格

今天 Yearn CRV (YCRV) 的實時價格爲 0.481549 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YCRV 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yearn CRV 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 36.73K USD
- Yearn CRV 當天價格變化爲 -40.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Yearn CRV (YCRV) 價格表現 USD

今天內，Yearn CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3263297579586097
在過去30天內，Yearn CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1278667172
在過去60天內，Yearn CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3888037701
在過去90天內，Yearn CRV 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.24012629533010593

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.3263297579586097-40.39%
30天$ -0.1278667172-26.55%
60天$ +0.3888037701+80.74%
90天$ +0.24012629533010593+99.46%

Yearn CRV (YCRV) 價格分析

Yearn CRV 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.479056
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$ 0.810626
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$ 1.29
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-0.20%

-40.39%

-25.47%

Yearn CRV (YCRV) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 36.73K
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什麼是Yearn CRV (YCRV)

CRV locked in Yearn. yCRV is the base-token, which carries no native rewards, but lets users easily enter into the other 'activated' tokens that do like st-yCRV or lp-yCRV.

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Yearn CRV (YCRV) 資源

官網

大家還在問：關於 Yearn CRV (YCRV) 的其他問題

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YCRV 兌換爲當地貨幣

1 YCRV 兌換 AUD
A$0.78010938
1 YCRV 兌換 GBP
0.39005469
1 YCRV 兌換 EUR
0.46710253
1 YCRV 兌換 USD
$0.481549
1 YCRV 兌換 MYR
RM2.16215501
1 YCRV 兌換 TRY
17.05646558
1 YCRV 兌換 JPY
¥75.92583083
1 YCRV 兌換 RUB
48.93982487
1 YCRV 兌換 INR
41.50470831
1 YCRV 兌換 IDR
Rp7,894.24463856
1 YCRV 兌換 PHP
28.411391
1 YCRV 兌換 EGP
￡E.24.33267097
1 YCRV 兌換 BRL
R$2.94707988
1 YCRV 兌換 CAD
C$0.69343056
1 YCRV 兌換 BDT
58.73934702
1 YCRV 兌換 NGN
746.58393862
1 YCRV 兌換 UAH
20.35989172
1 YCRV 兌換 VES
Bs25.522097
1 YCRV 兌換 PKR
Rs134.09695003
1 YCRV 兌換 KZT
254.1134073
1 YCRV 兌換 THB
฿16.70011932
1 YCRV 兌換 TWD
NT$15.94408739
1 YCRV 兌換 CHF
Fr0.43820959
1 YCRV 兌換 HKD
HK$3.74645122
1 YCRV 兌換 MAD
.د.م4.83475196