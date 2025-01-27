Yearn Compounding veCRV yVault 價格 (YVBOOST)
今天 Yearn Compounding veCRV yVault (YVBOOST) 的實時價格爲 1.23 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。YVBOOST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yearn Compounding veCRV yVault 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.56K USD
- Yearn Compounding veCRV yVault 當天價格變化爲 +0.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Yearn Compounding veCRV yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00085563。
在過去30天內，Yearn Compounding veCRV yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0300699330。
在過去60天內，Yearn Compounding veCRV yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1734935910。
在過去90天內，Yearn Compounding veCRV yVault 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.433727709544362。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00085563
|+0.07%
|30天
|$ -0.0300699330
|-2.44%
|60天
|$ +0.1734935910
|+14.11%
|90天
|$ +0.433727709544362
|+54.47%
Yearn Compounding veCRV yVault 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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+0.07%
-3.65%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Yearn Compounding veCRV yVault All the 3CRV earned from the yveCRV vault is sold to CRV and deposited back into the vault, increasing yvBOOST’s balance of yveCRV.
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|1 YVBOOST 兌換 AUD
A$1.9557
|1 YVBOOST 兌換 GBP
￡0.984
|1 YVBOOST 兌換 EUR
€1.1685
|1 YVBOOST 兌換 USD
$1.23
|1 YVBOOST 兌換 MYR
RM5.3751
|1 YVBOOST 兌換 TRY
₺43.8618
|1 YVBOOST 兌換 JPY
¥191.2281
|1 YVBOOST 兌換 RUB
₽120.7983
|1 YVBOOST 兌換 INR
₹106.0629
|1 YVBOOST 兌換 IDR
Rp19,838.7069
|1 YVBOOST 兌換 PHP
₱71.7828
|1 YVBOOST 兌換 EGP
￡E.62.0535
|1 YVBOOST 兌換 BRL
R$7.2693
|1 YVBOOST 兌換 CAD
C$1.7589
|1 YVBOOST 兌換 BDT
৳149.7156
|1 YVBOOST 兌換 NGN
₦1,915.8849
|1 YVBOOST 兌換 UAH
₴51.4509
|1 YVBOOST 兌換 VES
Bs68.88
|1 YVBOOST 兌換 PKR
Rs342.2352
|1 YVBOOST 兌換 KZT
₸635.9838
|1 YVBOOST 兌換 THB
฿41.4141
|1 YVBOOST 兌換 TWD
NT$40.344
|1 YVBOOST 兌換 CHF
Fr1.107
|1 YVBOOST 兌換 HKD
HK$9.5817
|1 YVBOOST 兌換 MAD
.د.م12.2508