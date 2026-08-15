YAY Network 今日價格

YAY Network (YAY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.85%。目前 YAY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YAY。

YAY Network 目前市值在 $ 83,101 排名第 #-，流通供應量為 627.75M YAY。過去 24 小時內，YAY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.094525，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，YAY 在過去一小時內波動了 -11.83%，過去7 天內波動了 +0.40%。過去一天，總交易量達到 $ 1.96K。

YAY Network（YAY）市場資訊

市值 $ 83.10K$ 83.10K $ 83.10K 成交量（24H） $ 1.96K$ 1.96K $ 1.96K 完全稀釋市值 $ 120.83K$ 120.83K $ 120.83K 流通量 627.75M 627.75M 627.75M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

YAY Network 的目前市值為 $ 83.10K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.96K。YAY 的流通量為 627.75M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 120.83K。