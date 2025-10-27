Yala Stablecoin（YU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.999353 24H最高價 $ 1.001 歷史最高 $ 1.008 最低價 $ 0.109976 漲跌幅（1H） +0.02% 漲跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） -0.00%

Yala Stablecoin（YU）目前實時價格為 $0.9998。過去 24 小時內，YU 的交易價格在 $ 0.999353 至 $ 1.001 之間波動，市場活躍度顯著。YU 的歷史最高價為 $ 1.008，歷史最低價為 $ 0.109976。

從短期表現來看，YU 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 +0.02%，過去 7 天內累計變動為 -0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Yala Stablecoin（YU）市場資訊

市值 $ 125.80M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 125.80M 流通量 125.83M 總供應量 125,828,388.8756332

Yala Stablecoin 的目前市值為 $ 125.80M, 它過去 24 小時的交易量為 --。YU 的流通量為 125.83M，總供應量是 125828388.8756332，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 125.80M。