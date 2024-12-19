Yaku 圖標

Yaku 價格 (YAKU)

USD

Yaku (YAKU) 實時價格圖表

$0.01590252
$0.01590252$0.01590252
-9.90%(1D)

今天 Yaku (YAKU) 的價格

今天 Yaku (YAKU) 的實時價格爲 0.01590252 USD。目前其市值爲 $ 7.88M USD。YAKU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Yaku 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 19.37K USD
- Yaku 當天價格變化爲 -9.96%
- 其循環供應量爲 495.39M USD

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Yaku (YAKU) 價格表現 USD

今天內，Yaku 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00176060153417817
在過去30天內，Yaku 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0216016698
在過去60天內，Yaku 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0163630871
在過去90天內，Yaku 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.006340039344725544

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00176060153417817-9.96%
30天$ +0.0216016698+135.84%
60天$ +0.0163630871+102.90%
90天$ +0.006340039344725544+66.30%

Yaku (YAKU) 價格分析

Yaku 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01579783
$ 0.01579783$ 0.01579783

$ 0.01766312
$ 0.01766312$ 0.01766312

$ 0.06482
$ 0.06482$ 0.06482

+0.36%

-9.96%

-15.27%

Yaku (YAKU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 7.88M
$ 7.88M$ 7.88M

$ 19.37K
$ 19.37K$ 19.37K

495.39M
495.39M 495.39M

什麼是Yaku (YAKU)

The utility token of the Yakuverse metaverse built on Solana powered by a series of SaaS offerings for NFT projects and investors.

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Yaku (YAKU) 資源

官網

大家還在問：關於 Yaku (YAKU) 的其他問題

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YAKU 兌換爲當地貨幣

1 YAKU 兌換 AUD
A$0.0252850068
1 YAKU 兌換 GBP
0.0125629908
1 YAKU 兌換 EUR
0.0152664192
1 YAKU 兌換 USD
$0.01590252
1 YAKU 兌換 MYR
RM0.07156134
1 YAKU 兌換 TRY
0.5580194268
1 YAKU 兌換 JPY
¥2.501466396
1 YAKU 兌換 RUB
1.6376415096
1 YAKU 兌換 INR
1.3531454268
1 YAKU 兌換 IDR
Rp260.6970074688
1 YAKU 兌換 PHP
0.939043806
1 YAKU 兌換 EGP
￡E.0.809438268
1 YAKU 兌換 BRL
R$0.0981185484
1 YAKU 兌換 CAD
C$0.0227406036
1 YAKU 兌換 BDT
1.9005101652
1 YAKU 兌換 NGN
24.6932740308
1 YAKU 兌換 UAH
0.6675877896
1 YAKU 兌換 VES
Bs0.795126
1 YAKU 兌換 PKR
Rs4.4258303412
1 YAKU 兌換 KZT
8.343257118
1 YAKU 兌換 THB
฿0.549432066
1 YAKU 兌換 TWD
NT$0.5190582528
1 YAKU 兌換 CHF
Fr0.0141532428
1 YAKU 兌換 HKD
HK$0.1235625804
1 YAKU 兌換 MAD
.د.م0.1595022756