YAKA 今日價格

YAKA (YAKA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 YAKA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 YAKA。

YAKA 目前市值在 $ 10,902.65 排名第 #-，流通供應量為 163.78M YAKA。過去 24 小時內，YAKA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01569044，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，YAKA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

YAKA（YAKA）市場資訊

市值 $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 38.08K$ 38.08K $ 38.08K 流通量 163.78M 163.78M 163.78M 總供應量 801,597,199.6421947 801,597,199.6421947 801,597,199.6421947

YAKA 的目前市值為 $ 10.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YAKA 的流通量為 163.78M，總供應量是 801597199.6421947，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.08K。