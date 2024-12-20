Y2K 價格 (Y2K)
今天 Y2K (Y2K) 的實時價格爲 0.962166 USD。目前其市值爲 $ 6.76M USD。Y2K 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Y2K 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 396.39K USD
- Y2K 當天價格變化爲 -36.56%
- 其循環供應量爲 7.03M USD
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今天內，Y2K 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5546563644937739。
在過去30天內，Y2K 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +12.9101635591。
在過去60天內，Y2K 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.2531654205。
在過去90天內，Y2K 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.7743664074184763。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.5546563644937739
|-36.56%
|30天
|$ +12.9101635591
|+1,341.78%
|60天
|$ +5.2531654205
|+545.97%
|90天
|$ +0.7743664074184763
|+412.34%
Y2K 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-12.86%
-36.56%
+857.76%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 Y2K 兌換 AUD
A$1.52984394
|1 Y2K 兌換 GBP
￡0.76011114
|1 Y2K 兌換 EUR
€0.92367936
|1 Y2K 兌換 USD
$0.962166
|1 Y2K 兌換 MYR
RM4.329747
|1 Y2K 兌換 TRY
₺33.76240494
|1 Y2K 兌換 JPY
¥151.6854699
|1 Y2K 兌換 RUB
₽99.57455934
|1 Y2K 兌換 INR
₹81.89956992
|1 Y2K 兌換 IDR
Rp15,773.21059104
|1 Y2K 兌換 PHP
₱56.767794
|1 Y2K 兌換 EGP
￡E.48.98387106
|1 Y2K 兌換 BRL
R$5.90769924
|1 Y2K 兌換 CAD
C$1.37589738
|1 Y2K 兌換 BDT
৳114.98845866
|1 Y2K 兌換 NGN
₦1,494.04174314
|1 Y2K 兌換 UAH
₴40.39172868
|1 Y2K 兌換 VES
Bs48.1083
|1 Y2K 兌換 PKR
Rs267.78041946
|1 Y2K 兌換 KZT
₸504.8003919
|1 Y2K 兌換 THB
฿33.25245696
|1 Y2K 兌換 TWD
NT$31.39547658
|1 Y2K 兌換 CHF
Fr0.85632774
|1 Y2K 兌換 HKD
HK$7.47602982
|1 Y2K 兌換 MAD
.د.م9.65052498