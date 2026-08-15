Xyzverse 今日價格

Xyzverse (XYZ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 32.71%。目前 XYZ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XYZ。

Xyzverse 目前市值在 $ 99,694 排名第 #-，流通供應量為 6.13B XYZ。過去 24 小時內，XYZ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XYZ 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -19.31%。過去一天，總交易量達到 --。

Xyzverse（XYZ）市場資訊

市值 $ 99.69K$ 99.69K $ 99.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 187.25K$ 187.25K $ 187.25K 流通量 6.13B 6.13B 6.13B 總供應量 11,522,777,000.0 11,522,777,000.0 11,522,777,000.0

Xyzverse 的目前市值為 $ 99.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XYZ 的流通量為 6.13B，總供應量是 11522777000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 187.25K。