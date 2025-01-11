Xyxyx 價格 (XYXYX)
今天 Xyxyx (XYXYX) 的實時價格爲 3,715.68 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XYXYX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Xyxyx 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.63K USD
- Xyxyx 當天價格變化爲 +1.64%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 XYXYX兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 XYXYX 價格信息的首選平臺。
今天內，Xyxyx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +59.94。
在過去30天內，Xyxyx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2,151.5593020480。
在過去60天內，Xyxyx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8,159.1015661920。
在過去90天內，Xyxyx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3,095.5892587841719。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +59.94
|+1.64%
|30天
|$ -2,151.5593020480
|-57.90%
|60天
|$ +8,159.1015661920
|+219.59%
|90天
|$ +3,095.5892587841719
|+499.22%
Xyxyx 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+1.64%
+113.18%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Xyxyx is an ERC404-powered inscription protocol with a native hash function, running fully on-chain.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 XYXYX 兌換 AUD
A$6,019.4016
|1 XYXYX 兌換 GBP
￡3,009.7008
|1 XYXYX 兌換 EUR
€3,604.2096
|1 XYXYX 兌換 USD
$3,715.68
|1 XYXYX 兌換 MYR
RM16,683.4032
|1 XYXYX 兌換 TRY
₺131,609.3856
|1 XYXYX 兌換 JPY
¥585,851.2656
|1 XYXYX 兌換 RUB
₽377,624.5584
|1 XYXYX 兌換 INR
₹320,254.4592
|1 XYXYX 兌換 IDR
Rp60,912,777.1392
|1 XYXYX 兌換 PHP
₱219,225.12
|1 XYXYX 兌換 EGP
￡E.187,753.3104
|1 XYXYX 兌換 BRL
R$22,739.9616
|1 XYXYX 兌換 CAD
C$5,350.5792
|1 XYXYX 兌換 BDT
৳453,238.6464
|1 XYXYX 兌換 NGN
₦5,760,715.9584
|1 XYXYX 兌換 UAH
₴157,098.9504
|1 XYXYX 兌換 VES
Bs196,931.04
|1 XYXYX 兌換 PKR
Rs1,034,705.4096
|1 XYXYX 兌換 KZT
₸1,960,764.336
|1 XYXYX 兌換 THB
฿128,859.7824
|1 XYXYX 兌換 TWD
NT$123,026.1648
|1 XYXYX 兌換 CHF
Fr3,381.2688
|1 XYXYX 兌換 HKD
HK$28,907.9904
|1 XYXYX 兌換 MAD
.د.م37,305.4272