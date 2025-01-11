Xyxyx 圖標

Xyxyx 價格 (XYXYX)

USD

Xyxyx (XYXYX) 實時價格圖表

$3,715.68
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+1.60%(1D)

今天 Xyxyx (XYXYX) 的價格

今天 Xyxyx (XYXYX) 的實時價格爲 3,715.68 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XYXYX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Xyxyx 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.63K USD
- Xyxyx 當天價格變化爲 +1.64%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Xyxyx (XYXYX) 價格表現 USD

今天內，Xyxyx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +59.94
在過去30天內，Xyxyx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2,151.5593020480
在過去60天內，Xyxyx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8,159.1015661920
在過去90天內，Xyxyx 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3,095.5892587841719

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +59.94+1.64%
30天$ -2,151.5593020480-57.90%
60天$ +8,159.1015661920+219.59%
90天$ +3,095.5892587841719+499.22%

Xyxyx (XYXYX) 價格分析

Xyxyx 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,615.31
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$ 3,715.68
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$ 24,673
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+1.64%

+113.18%

Xyxyx (XYXYX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 4.63K
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什麼是Xyxyx (XYXYX)

Xyxyx is an ERC404-powered inscription protocol with a native hash function, running fully on-chain.

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Xyxyx (XYXYX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Xyxyx (XYXYX) 的其他問題

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XYXYX 兌換爲當地貨幣

1 XYXYX 兌換 AUD
A$6,019.4016
1 XYXYX 兌換 GBP
3,009.7008
1 XYXYX 兌換 EUR
3,604.2096
1 XYXYX 兌換 USD
$3,715.68
1 XYXYX 兌換 MYR
RM16,683.4032
1 XYXYX 兌換 TRY
131,609.3856
1 XYXYX 兌換 JPY
¥585,851.2656
1 XYXYX 兌換 RUB
377,624.5584
1 XYXYX 兌換 INR
320,254.4592
1 XYXYX 兌換 IDR
Rp60,912,777.1392
1 XYXYX 兌換 PHP
219,225.12
1 XYXYX 兌換 EGP
￡E.187,753.3104
1 XYXYX 兌換 BRL
R$22,739.9616
1 XYXYX 兌換 CAD
C$5,350.5792
1 XYXYX 兌換 BDT
453,238.6464
1 XYXYX 兌換 NGN
5,760,715.9584
1 XYXYX 兌換 UAH
157,098.9504
1 XYXYX 兌換 VES
Bs196,931.04
1 XYXYX 兌換 PKR
Rs1,034,705.4096
1 XYXYX 兌換 KZT
1,960,764.336
1 XYXYX 兌換 THB
฿128,859.7824
1 XYXYX 兌換 TWD
NT$123,026.1648
1 XYXYX 兌換 CHF
Fr3,381.2688
1 XYXYX 兌換 HKD
HK$28,907.9904
1 XYXYX 兌換 MAD
.د.م37,305.4272