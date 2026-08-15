XYRO 今日價格

XYRO (XYRO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.34%。目前 XYRO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XYRO。

XYRO 目前市值在 $ 13,940.13 排名第 #-，流通供應量為 103.67M XYRO。過去 24 小時內，XYRO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.08381，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XYRO 在過去一小時內波動了 -0.23%，過去7 天內波動了 -86.81%。過去一天，總交易量達到 --。

XYRO（XYRO）市場資訊

市值 $ 13.94K$ 13.94K $ 13.94K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.97K$ 23.97K $ 23.97K 流通量 103.67M 103.67M 103.67M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

XYRO 的目前市值為 $ 13.94K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XYRO 的流通量為 103.67M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.97K。