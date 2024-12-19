XY Finance 圖標

XY Finance 價格 (XY)

USD

XY Finance (XY) 實時價格圖表

$0.072478
$0.072478$0.072478
+1.80%(1D)

今天 XY Finance (XY) 的價格

今天 XY Finance (XY) 的實時價格爲 0.072478 USD。目前其市值爲 $ 2.40M USD。XY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
XY Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.35K USD
- XY Finance 當天價格變化爲 +1.87%
- 其循環供應量爲 33.07M USD

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XY Finance (XY) 價格表現 USD

今天內，XY Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00133171
在過去30天內，XY Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1181494246
在過去60天內，XY Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0414525889
在過去90天內，XY Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03073420753983302

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00133171+1.87%
30天$ +0.1181494246+163.01%
60天$ +0.0414525889+57.19%
90天$ +0.03073420753983302+73.63%

XY Finance (XY) 價格分析

XY Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.066535
$ 0.066535$ 0.066535

$ 0.077155
$ 0.077155$ 0.077155

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

-2.01%

+1.87%

+55.52%

XY Finance (XY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

$ 18.35K
$ 18.35K$ 18.35K

33.07M
33.07M 33.07M

什麼是XY Finance (XY)

One Stop Cross-Chain Aggregator for DeFi & Metaverse.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

XY Finance (XY) 資源

官網

大家還在問：關於 XY Finance (XY) 的其他問題

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XY 兌換爲當地貨幣

1 XY 兌換 AUD
A$0.11524002
1 XY 兌換 GBP
0.05725762
1 XY 兌換 EUR
0.06957888
1 XY 兌換 USD
$0.072478
1 XY 兌換 MYR
RM0.326151
1 XY 兌換 TRY
2.54325302
1 XY 兌換 JPY
¥11.4007894
1 XY 兌換 RUB
7.46378444
1 XY 兌換 INR
6.16715302
1 XY 兌換 IDR
Rp1,188.16374432
1 XY 兌換 PHP
4.2798259
1 XY 兌換 EGP
￡E.3.6891302
1 XY 兌換 BRL
R$0.44718926
1 XY 兌換 CAD
C$0.10364354
1 XY 兌換 BDT
8.66184578
1 XY 兌換 NGN
112.54311362
1 XY 兌換 UAH
3.04262644
1 XY 兌換 VES
Bs3.6239
1 XY 兌換 PKR
Rs20.17135218
1 XY 兌換 KZT
38.0255827
1 XY 兌換 THB
฿2.5041149
1 XY 兌換 TWD
NT$2.36568192
1 XY 兌換 CHF
Fr0.06450542
1 XY 兌換 HKD
HK$0.56315406
1 XY 兌換 MAD
.د.م0.72695434