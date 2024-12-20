xWIN Finance 價格 (XWIN)
今天 xWIN Finance (XWIN) 的實時價格爲 0.01758234 USD。目前其市值爲 $ 206.79K USD。XWIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
xWIN Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.04K USD
- xWIN Finance 當天價格變化爲 -5.03%
- 其循環供應量爲 11.76M USD
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今天內，xWIN Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00093227256466238。
在過去30天內，xWIN Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0028719838。
在過去60天內，xWIN Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0027526190。
在過去90天內，xWIN Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.003882622879345841。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00093227256466238
|-5.03%
|30天
|$ +0.0028719838
|+16.33%
|60天
|$ +0.0027526190
|+15.66%
|90天
|$ +0.003882622879345841
|+28.34%
xWIN Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.64%
-5.03%
+6.18%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.
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|1 XWIN 兌換 AUD
A$0.0279559206
|1 XWIN 兌換 GBP
￡0.0138900486
|1 XWIN 兌換 EUR
€0.0168790464
|1 XWIN 兌換 USD
$0.01758234
|1 XWIN 兌換 MYR
RM0.07912053
|1 XWIN 兌換 TRY
₺0.6169643106
|1 XWIN 兌換 JPY
¥2.771855901
|1 XWIN 兌換 RUB
₽1.8195963666
|1 XWIN 兌換 INR
₹1.4966087808
|1 XWIN 兌換 IDR
Rp288.2350358496
|1 XWIN 兌換 PHP
₱1.03735806
|1 XWIN 兌換 EGP
￡E.0.8951169294
|1 XWIN 兌換 BRL
R$0.1079555676
|1 XWIN 兌換 CAD
C$0.0251427462
|1 XWIN 兌換 BDT
৳2.1012654534
|1 XWIN 兌換 NGN
₦27.3016817286
|1 XWIN 兌換 UAH
₴0.7381066332
|1 XWIN 兌換 VES
Bs0.879117
|1 XWIN 兌換 PKR
Rs4.8933410454
|1 XWIN 兌換 KZT
₸9.224574681
|1 XWIN 兌換 THB
฿0.6076456704
|1 XWIN 兌換 TWD
NT$0.5737117542
|1 XWIN 兌換 CHF
Fr0.0156482826
|1 XWIN 兌換 HKD
HK$0.1366147818
|1 XWIN 兌換 MAD
.د.م0.1763508702