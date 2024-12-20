xWIN Finance 價格 (XWIN)

USD

xWIN Finance (XWIN) 實時價格圖表

$0.01758018
$0.01758018$0.01758018
-5.00%(1D)

今天 xWIN Finance (XWIN) 的價格

今天 xWIN Finance (XWIN) 的實時價格爲 0.01758234 USD。目前其市值爲 $ 206.79K USD。XWIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
xWIN Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.04K USD
- xWIN Finance 當天價格變化爲 -5.03%
- 其循環供應量爲 11.76M USD

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xWIN Finance (XWIN) 價格表現 USD

今天內，xWIN Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00093227256466238
在過去30天內，xWIN Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0028719838
在過去60天內，xWIN Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0027526190
在過去90天內，xWIN Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.003882622879345841

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00093227256466238-5.03%
30天$ +0.0028719838+16.33%
60天$ +0.0027526190+15.66%
90天$ +0.003882622879345841+28.34%

xWIN Finance (XWIN) 價格分析

xWIN Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01686564
$ 0.01686564$ 0.01686564

$ 0.01881399
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$ 10.61
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+0.64%

-5.03%

+6.18%

xWIN Finance (XWIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 206.79K
$ 206.79K$ 206.79K

$ 11.04K
$ 11.04K$ 11.04K

11.76M
11.76M 11.76M

什麼是xWIN Finance (XWIN)

xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.

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xWIN Finance (XWIN) 資源

官網

大家還在問：關於 xWIN Finance (XWIN) 的其他問題

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XWIN 兌換爲當地貨幣

1 XWIN 兌換 AUD
A$0.0279559206
1 XWIN 兌換 GBP
0.0138900486
1 XWIN 兌換 EUR
0.0168790464
1 XWIN 兌換 USD
$0.01758234
1 XWIN 兌換 MYR
RM0.07912053
1 XWIN 兌換 TRY
0.6169643106
1 XWIN 兌換 JPY
¥2.771855901
1 XWIN 兌換 RUB
1.8195963666
1 XWIN 兌換 INR
1.4966087808
1 XWIN 兌換 IDR
Rp288.2350358496
1 XWIN 兌換 PHP
1.03735806
1 XWIN 兌換 EGP
￡E.0.8951169294
1 XWIN 兌換 BRL
R$0.1079555676
1 XWIN 兌換 CAD
C$0.0251427462
1 XWIN 兌換 BDT
2.1012654534
1 XWIN 兌換 NGN
27.3016817286
1 XWIN 兌換 UAH
0.7381066332
1 XWIN 兌換 VES
Bs0.879117
1 XWIN 兌換 PKR
Rs4.8933410454
1 XWIN 兌換 KZT
9.224574681
1 XWIN 兌換 THB
฿0.6076456704
1 XWIN 兌換 TWD
NT$0.5737117542
1 XWIN 兌換 CHF
Fr0.0156482826
1 XWIN 兌換 HKD
HK$0.1366147818
1 XWIN 兌換 MAD
.د.م0.1763508702