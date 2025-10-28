XVGOPT（XVGOPT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00000799 最低價 $ 0.00000331 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +0.37%

XVGOPT（XVGOPT）目前實時價格為 $0.00000347。過去 24 小時內，XVGOPT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。XVGOPT 的歷史最高價為 $ 0.00000799，歷史最低價為 $ 0.00000331。

從短期表現來看，XVGOPT 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 +0.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

XVGOPT（XVGOPT）市場資訊

市值 $ 34.68K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 34.68K 流通量 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0

XVGOPT 的目前市值為 $ 34.68K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XVGOPT 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.68K。